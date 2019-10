Bericht: AS Roma vor Verpflichtung von Jack Rodwell

Der derzeit vereinslose Engländer Jack Rodwell steht wohl unmittelbar vor einer Unterschrift bei der aktuell verletzungsgeplagten AS Roma.

Die AS Roma steht wohl unmittelbar vor einer Verpflichtung von Defensivmann Jack Rodwell. Wie Sky Sport Italia berichtet, soll der 28-Jährige noch am Freitag in der Ewigen Stadt seinen Medizincheck absolvieren und einen bis zum Ende der Saison datierten Vertrag unterschreiben.

Rodwell ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag bei den Blackburn Rovers im Sommer ausgelaufen und nicht verlängert worden war. Der dreimalige englische Nationalspieler ist somit ablösefrei und kann auch außerhalb des Transferfensters unter Vertrag genommen werden.

Die Roma hat aktuell mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen: Mit Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nikola Kalinic, Henrikh Mkhitaryan, Cengiz Ünder, Amadou Diawara und Davide Zappacosta fehlt eine ganze Reihe namhafter Spieler.