AS Rom verpflichtet Jordan Veretout vom AC Florenz

Der italienische Erstligist hat sich mit Mittelfeldspieler Jordan Veretout verstärkt. Der Franzose kommt vom und wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Die Leihgebühr beträgt eine Million Euro.

Im Anschluss an die Leihe greift eine vertraglich vereinbarte Kaufpflicht für den 26-Jährigen. Weitere 16 Millionen Euro werden für die Giallorossi im kommenden Sommer fällig, wenn Veretout fest verpflichtet wird. Sein Vertrag läuft dann bis ins Jahr 2024.

Veretout ist bereits der dritte zentrale Mittelfeldspieler, den die Römer in der laufenden Transferphase verpflichten. Zuvor wechselten schon Amadou Diawara (kam für 21 Millionen Euro vom ) und Bryan Cristante (kam für 21 Millionen Euro von ) zu den Giallorossi.

100% Official: Jordan Veretout is an AS Roma player



🇺🇸 This summer #ASRoma is working with @MissingKids to use transfer announcements on social media to raise awareness about the search for missing children - including these 4 children from the USA. 🇺🇸 pic.twitter.com/Afp1OGo23K