Tottenham Hotspur: 15 Millionen plus Toby Alderweireld für Romas Nicolo Zaniolo?

Die Spurs haben angeblich ein Angebot für Nicolo Zaniolo von der AS Rom abgegeben. Dabei würden sie sogar Toby Alderweireld für das Talent abgeben.

soll laut übereinstimmenden Medienberichten der Daily Mail und der Gazzetta dello Sport ein Angebot für Mittelfeldspieler Nicolo Zaniolo von der abgegeben haben. Demnach bieten die Nord-Londoner 15 Millionen Euro plus Toby Alderweireld für den Italiener.

Zaniolo hat bei der Roma noch einen Vertrag bis 2023. Eigentlich wurde erwartet, dass er noch in diesem Sommer ein neues Arbeitspapier unterschreibt, doch zuletzt stockten die Verhandlungen allem Anschein nach. Wie Calciomercato.com berichtet, soll die Verlängerung mit dem 20-Jährigen derzeit nicht mehr eine Priorität des Sportdirektors Gianluca Petrachi sein.

Nach erster Roma-Saison: Europas Top-Klubs jagen Nicolo Zaniolo

Zu den 15 Millionen Euro bieten die Spurs angeblich auch ihren Innenverteidiger Toby Alderweireld für Zaniolo. Der 30-Jährige ist zwar eine der Säulen der Mannschaft, hat aber nur noch ein Jahr Vertrag bei Tottenham und bisher kam es auch bei ihm zu keiner Einigung über eine Verlängerung.

Zaniolo wechselte erst 2018 für 4,5 Millionen Euro zur Roma und geriet in seiner Debütsaison durch starke Leistungen auf den Zettel europäischer Top-Klubs. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Mittelfeldakteur auf sechs Tore und zwei Vorlagen in 36 Spielen.