AS Rom und Nottingham Forest zeigen Interesse an Jamil Siebert von Viktoria Köln

Jamil Siebert spielt bei Viktoria Köln eine starke Saison in der dritten Liga - und steht nun auf dem Zettel von Klubs aus Europas Top-Ligen.

WAS IST PASSIERT? Jamil Siebert, deutscher U20-Nationalspieler und Innenverteidiger von Viktoria Köln, macht durch gute Leistungen in der 3. Liga auf sich aufmerksam und zieht so das Interesse aus den europäischen Top-Ligen auf sich. Nach Informationen der Bild sind die AS Rom und Nottingham Forest auf Siebert heiß.

WAS WURDE GESAGT? Der Berater des 20-Jährigen bestätigte das Interesse. "Es stimmt, dass die beiden Klubs an Jamil interessiert sind. Sie haben sich bei uns gemeldet und sich über die vertragliche Situation erkundigt. Jamil genießt in England und Italien ein sehr hohes Ansehen, in der Vergangenheit gab es bereits Anfragen von Leicester City und dem AC Mailand", erklärt Alexis Portselis.

WIE GEHT ES WEITER? Siebert ist noch bis Ende der Saison von Fortuna Düsseldorf an Viktoria Köln ausgeliehen. Dem Bericht zu Folge wollen Nottingham und die Roma aber schon im Winter zuschlagen, sein Vertrag in Düsseldorf läuft noch bis 2025.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Innenverteidiger ist seit Januar 2022 an die Kölner verliehen. In dieser Saison absolvierte Siebert in der 3. Liga 14 Spiele und erzielte ein Tor. Für die deutsche U20-Nationalmannschaft lief er schon sechsmal auf.