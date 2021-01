AS Rom: Massimiliano Allegri und Maurizio Sarri mögliche Trainerkandidaten?

In Rom wächst der Druck auf Paulo Fonseca nach drei sieglosen Spielen in Folge. Als Nachfolger werden nun zwei Star-Trainer ins Gespräch gebracht.

Die beschäftigt sich offenbar mit Alternativen zum derzeitigen Trainer Paulo Fonseca und hat dabei mit Massimiliano Allegri und Maurizio Sarri zwei große Namen auf dem Zettel. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

In der Ewigen Stadt wächst der Druck auf Fonseca nach drei sieglosen Spielen in Folge. Zuletzt schied man in der gegen Spezia Calcio aus.

Allegri und Sarri arbeiteten zuletzt für

Dem Bericht zufolge sind Allegri und Sarri mögliche Nachfolgekandidaten, die beide zuletzt bei Juventus Turin arbeiteten.

Mehr Teams

Das Duo tendiert jedoch wohl dazu, frühestens zur neuen Saison eine neue Aufgabe anzunehmen, nachdem Allegri im Sommer 2019 und Sarri ein Jahr darauf die Alte Dame verlassen mussten.

Walter Mazzarri und Luciano Spalletti gelten als Optionen, sollten sich die Römer schon vorher von Fonseca trennen und die beiden Wunschkandidaten nicht zur Verfügung stehen.