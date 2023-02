AS Rom: Schnappt sich Manchester United Paulo Dybala über eine Ausstiegsklausel?

Manchester United könnte sich mit einem Weltmeister aus der Serie A verstärken - und zwar mit einem absoluten Schnäppchen-Geschäft.

WAS IST PASSIERT? Manchester United könnte sich offenbar Paulo Dybala, Offensiv-Star der AS Rom, über eine Ausstiegsklausel schnappen. Das berichtet Calciomercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dybala, der mit der argentinischen Nationalmannschaft den WM-Titel in Katar gewann, könnte als absolutes Schnäppchen ins Old Trafford wechseln. Der 29-Jährige kann die Roma im Sommer dem Bericht zufolge für 10,7 Millionen Euro verlassen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Erst im vergangenen Sommer wechselte der Argentinier ablösefrei von Juventus Turin in die italienische Hauptstadt. Dybala kam aus der Jugend von Instituto AC zu US Palermo, von wo aus er im Sommer 2012 für knapp zwölf Millionen Euro zur Alten Dame wechselte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Dybala fand unter Rom-Trainer Jose Mourinho zu alter Stärke zurück: In 20 Pflichtspielen kommt der Stürmer auf zehn Tore und sieben Vorlagen.