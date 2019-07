Bericht: Bayer Leverkusen fordert Patrick Schick und zehn Millionen von der Roma für Leon Bailey

Die AS Rom hat wohl ein Auge auf Bayer Leverkusens Leon Bailey geworfen. Die Werkself strebt dabei ein Tauschgeschäft an.

Der italienische Erstligist hat Interesse, Leon Bailey von in die Ewige Stadt zu lotsen. Die Werkself kann sich einen Transfer durchaus vorstellen, fordert aber im Gegenzug Angreifer Patrik Schick plus weitere zehn Millionen Euro an Ablöse. Das berichtet Sportitalia.

Demnach sollen bereits Gespräche über einen Wechsel Baileys zur Roma stattgefunden haben, sich aber als schwierig gestalten. Die Giallorossi sind offenbar schon seit längerer Zeit am jamaikanischen Nationalspieler, der in Leverkusen bis 2023 unter Vertrag steht, interessiert.

In Leverkusen und Rom: Bailey und Schick besitzen langfristige Verträge

Bailey spielt seit seinem Wechsel im Januar 2017 von eine wichtige Rolle bei der Werkself. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er fünf Tore in 29 Einsätzen für das Team von Trainer Peter Bosz.

Patrick Schick wechselte im Sommer 2017 auf Leihbasis, ein Jahr später für eine Ablöse über rund 14 Millionen Euro dann fest zur AS Rom. Seitdem kommt er in der auf 46 Einsätze, in denen er fünf Treffer erzielte. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft noch bis 2022.