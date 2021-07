AS Rom in der Kaderanalyse: Mourinho sucht einen Torjäger - und was ist mit Boateng?

Die AS Roma hat Jose Mourinho zurück in die Serie A geholt und will mit dem Portugiesen ganz oben angreifen. Gelingt das? Die Kaderanalyse von Goal.

Jose Mourinho ist zurück in Italien. In dem Land, in dem der Portugiese einst mit Inter Mailand einige seiner größten Erfolge feierte: In beiden Spielzeiten mit den Nerazzurri (2008 bis 2010) holte er die italienische Meisterschaft, 2010 gewannen Mourinho und Inter sogar das Triple aus Champions League, Scudetto und Pokal.

Die vergangenen beiden Stationen des mittlerweile 58-Jährigen verliefen aber unglücklich, sowohl bei Manchester United als auch bei Tottenham musste er vorzeitig seinen Hut nehmen.

Kann Mourinho, der schon Anfang Mai seinen Dreijahresvertrag bis 2024 unterschrieb , bei der Roma nun wieder an alte Erfolge anknüpfen? Die Giallorossi stehen nach einem enttäuschenden siebten Platz im Vorjahr jedenfalls vor einem Umbruch, Goal macht den Kadercheck.

AS Rom: Diese Transfers für 2021/22 stehen schon fest

ZUGÄNGE ABGÄNGE Rui Patricio (von Wolverhampton, 11,5 Millionen Euro) Pau Lopez (zu Olympique Marseille, Leihe) Roger Ibanez (von Atalanta Bergamo, 9 Millionen Euro) Cengiz Ünder (zu Olympique Marseille, Leihe) Bryan Reynolds (vom FC Dallas, 6,75 Millionen Euro) Bruno Peres (zu Trabzonspor, ablösefrei) Justin Kluivert (zum OGC Nizza, Leihe)

AS Rom in der Kaderanalyse: Tor

Personal: Rui Patricio (Vertrag bis 2024), Robin Olsen (Vertrag bis 2023), Daniel Fuzato (Vertrag bis 2023), Matteo Cardinali (Vertrag bis 2023), Pietro Boer (Vertrag bis 2024)

Rui Patricio (Vertrag bis 2024), Robin Olsen (Vertrag bis 2023), Daniel Fuzato (Vertrag bis 2023), Matteo Cardinali (Vertrag bis 2023), Pietro Boer (Vertrag bis 2024) Fragezeichen: Robin Olsen

Robin Olsen Kandidaten: /

Auf der Torwartposition hatte die Roma in den letzten Jahren seit Alissons Abgang in Richtung Liverpool im Sommer 2018 Probleme. 2019 holte man Pau Lopez für viel Geld von Betis Sevilla, nachhaltig überzeugen konnte der Spanier jedoch nicht und wurde daher nun für ein Jahr an Olympique Marseille verliehen.

Die Verpflichtung einer neuen Nummer eins war eine der ersten wichtigen Baustellen für Mourinho - und mit einem sehr erfahrenen portugiesischen Landsmann des Trainers konnte sich die Roma im Tor sehr gut verstärken: Nationalkeeper Rui Patricio kommt für 11,5 Millionen Euro von Wolverhampton, der 33-Jährige zählt seit Jahren zu den besten Torhütern Europas.

Die Gerüchte um ein Interesse der Roma an Gladbachs Yann Sommer oder Manchester Uniteds David de Gea dürften sich damit erledigt haben.Jedoch könnte noch etwas passieren auf der Position: Der schwedische Nationalkeeper Robin Olsen kam 2018 als Alisson-Nachfolger, wurde dieser Aufgabe jedoch nie gerecht. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der 31-Jährige daher verliehen worden, zunächst an Cagliari, dann an Everton. Bei den Toffees war er zwar nur die Nummer zwei, bei der EM machte er sich aber mit starken Leistungen für andere Klubs interessant.

Da er sich in Rom hinter Patricio anstellen müsste, ist ein erneuter Abschied Olsens aus Rom - ob nun per Leihe oder als fixer Transfer - wahrscheinlich. Die Rolle der Nummer zwei würde dann der brasilianische U23-Nationalkeeper Daniel Fuzato einnehmen, den die Roma 2018 von Palmeiras holte und der noch bis 2023 unter Vertrag steht.

AS Rom in der Kaderanalyse: Abwehr

Personal : Gianluca Mancini (Vertrag bis 2024), Roger Ibanez (Vertrag bis 2025), Marash Kumbulla (Ausgeliehen von Hellas Verona bis 2022), Chris Smalling (Vertrag bis 2023), Federico Fazio (Vertrag bis 2022), William Bianda (Vertrag bis 2023), Leonardo Spinazzola (Vertrag bis 2024), Alessandro Florenzi (Vertrag bis 2023), Rick Karsdorp (Vertrag bis 2025), Amir Feratovic (Vertrag bis 2024), Riccardo Calafiori (Vertrag bis 2025), Bryan Reynolds (Vertrag bis 2025), Davide Santon (Vertrag bis 2022)

: Gianluca Mancini (Vertrag bis 2024), Roger Ibanez (Vertrag bis 2025), Marash Kumbulla (Ausgeliehen von Hellas Verona bis 2022), Chris Smalling (Vertrag bis 2023), Federico Fazio (Vertrag bis 2022), William Bianda (Vertrag bis 2023), Leonardo Spinazzola (Vertrag bis 2024), Alessandro Florenzi (Vertrag bis 2023), Rick Karsdorp (Vertrag bis 2025), Amir Feratovic (Vertrag bis 2024), Riccardo Calafiori (Vertrag bis 2025), Bryan Reynolds (Vertrag bis 2025), Davide Santon (Vertrag bis 2022) Fragezeichen : Federico Fazio, Davide Santon

: Federico Fazio, Davide Santon Kandidaten: Matias Vina, Jerome Boateng, Merih Demiral, Jannik Vestergaard

Mit deren 58 kassierte die Roma vergangene Saison die meisten Gegentore der ersten zehn Teams der Serie-A-Tabelle. Obwohl man bereits vier namhafte Innenverteidiger (Mancini, Ibanez, Kumbulla, Smalling) im Kader hat, soll daher wohl noch ein neuer Mann von internationalem Top-Format für das Abwehrzentrum kommen.

Nach Informationen von Goal und SPOX ist dabei Merih Demiral von Juventus ein Thema , laut The Athletic hat Mourinho auch auf Southamptons Jannik Vestergaard, der eine starke EM für Dänemark spielte, ein Auge geworfen. Bereits seit mehreren Wochen wird derweil Jerome Boateng gehandelt. Den 32-Jährigen, dessen Vertrag beim FC Bayern ausgelaufen ist und der daher ablösefrei zu haben wäre, könnte das Projekt Neuaufbau mit einem namhaften Trainer wie Mourinho reizen - allerdings spricht gegen die Roma, dass man nächste Saison nicht in der Champions League spielt und Boateng sehr gerne auch weiterhin in der Königsklasse vertreten sein würde.

Mit Federico Fazio könnte indes einer der aktuell insgesamt sieben Innenverteidiger im Kader noch gehen, der 34-jährige Argentinier war zuletzt häufig verletzt und spielte letzte Saison nur wenig. Da sein Vertrag 2022 ausläuft, würde er mögliche Abnehmer auch nicht allzu viel kosten.

Auf der linken Abwehrseite wäre Leonardo Spinazzola aufgrund seiner herausragenden EM derweil ein Transferkandidat gewesen, Real Madrid soll bereits Interesse an dem Italiener angemeldet haben. Allerdings zog sich Spinazzola im Viertelfinale gegen Belgien einen Achillessehnenriss zu und fällt lange aus. Um einen Ersatz will sich die Roma daher ohnehin bemühen, aktuell scheint es auf eine Verpflichtung des 23-jährigen uruguayischen Nationalspielers Matias Vina von Palmeiras hinauszulaufen. Gladbachs Ramy Bensebaini sei Medienberichten zufolge die Wunschlösung gewesen, soll den Römern mit 20 Millionen Euro Ablöse allerdings zu teuer sein.

Auf der Rechtsverteidigerposition ist die Roma derweil bestens besetzt. Rick Karsdorp hat sich vergangene Saison zum Stammspieler gemausert, mit Bryan Reynolds hat man ein Talent aus den USA für die Zukunft verpflichtet. Zudem ist Alessandro Florenzi von seiner Leihe zu PSG zurückgekehrt und könnte unter Mourinho wieder eine wichtige Rolle spielen. Davide Santon kann den Klub dagegen trotz starker Endphase in der Vorsaison wohl verlassen, sein Vertrag läuft ohnehin nur noch bis 2022.

AS Rom in der Kaderanalyse: Mittelfeld

Personal: Amadou Diawara (Vertrag bis 2024), Lorenzo Pellegrini (Vertrag bis 2022), Jordan Veretout (Vertrag bis 2024), Henrikh Mkhitaryan (Vertrag bis 2022), Bryan Cristante (Vertrag bis 2024), Gonzalo Villar (Vertrag bis 2024), Nicolo Zaniolo (Vertrag bis 2024), Javier Pastore (Vertrag bis 2023), Steven Nzonzi (Vertrag bis 2022), Ebrima Darboe (Vertrag bis 2023), Filippo Tripi (Vertrag bis 2024), Ante Coric (Vertrag bis 2023), Nicola Zalewski (Vertrag bis 2024)

Amadou Diawara (Vertrag bis 2024), Lorenzo Pellegrini (Vertrag bis 2022), Jordan Veretout (Vertrag bis 2024), Henrikh Mkhitaryan (Vertrag bis 2022), Bryan Cristante (Vertrag bis 2024), Gonzalo Villar (Vertrag bis 2024), Nicolo Zaniolo (Vertrag bis 2024), Javier Pastore (Vertrag bis 2023), Steven Nzonzi (Vertrag bis 2022), Ebrima Darboe (Vertrag bis 2023), Filippo Tripi (Vertrag bis 2024), Ante Coric (Vertrag bis 2023), Nicola Zalewski (Vertrag bis 2024) Fragezeichen: Ante Coric, Javier Pastore, Steven Nzonzi, Lorenzo Pellegrini, Ebrima Darboe, Henrikh Mkhitaryan

Ante Coric, Javier Pastore, Steven Nzonzi, Lorenzo Pellegrini, Ebrima Darboe, Henrikh Mkhitaryan Kandidaten : Granit Xhaka, Filip Kostic, Marcel Sabitzer

Was das Mittelfeld angeht, ist Granit Xhaka schon seit Wochen das heißeste Thema in Verbindung mit der Roma. Nach Informationen von Goal und SPOX stehen einem Wechsel des 28-jährigen Schweizers zu den Giallorossi nur noch die Verhandlungen über die Ablösesumme im Weg , da die Roma die vom FC Arsenal geforderten 23 Millionen Euro noch etwas drücken will. In London steht Xhaka noch bis 2023 unter Vertrag.

Neben Xhaka kursieren auch die Namen Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Xherdan Shaqiri (FC Liverpool) und Marcel Sabitzer (RB Leipzig) als mögliche Verstärkungen für die Roma , zudem soll Kölns Ellyes Skhiri ein Thema sein. Wirklich konkret wurde es hier allerdings noch nicht.

Ob der Handlungsbedarf für die Roma akuter wird, hängt vor allem davon ab, wie es mit Lorenzo Pellegrini weitergeht. Der Kapitän hat seinen 2022 auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert, neben Liverpool und Barcelona soll vor allem Tottenham um den 25-jährigen Italiener buhlen. Dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro soll den Spurs zwar zu hoch sein, sie läuft allerdings dem Vernehmen nach in einigen Tagen ab.

Auch für das 20-jährige Talent Ebrima Darboe soll es derweil Interessenten geben (Arsenal und Tottenham), während Mourinho Henrikh Mkhitaryan offenbar trotz der nicht ganz einfachen gemeinsamen Zeit bei Manchester United halten will. Der Armenier steht jedoch nur bis 2022 unter Vertrag und soll bei Zenit St. Petersburg, der AS Monaco und Milan auf dem Zettel stehen.

Loswerden will Mourinho indes den zuletzt an Stade Rennes verliehenen Steven Nzonzi, den vergangene Saison kaum eingesetzten Javier Pastore und das einstige Top-Talent Ante Coric. Letzteren holte die Roma 2018 für sechs Millionen Euro von Dinamo Zagreb, bis dato hat er aber nur drei Pflichtspiele absolviert.

Eine spannende Herausforderung für Mourinho wird es indes, den hochveranlagten Nicolo Zaniolo nach dessen zwei Kreuzbandrissen wieder in die Spur zu bringen. Der 22-jährige Spielmacher gilt zwar weiterhin als eines der größten Talente Italiens, fiel aber beinahe die gesamte zurückliegende Saison aus.

AS Rom in der Kaderanalyse: Sturm

Personal: Stephan El Shaarawy (Vertrag bis 2023), Pedro (Vertrag bis 2023), Edin Dzeko (Vertrag bis 2022), Borja Mayoral (Ausgeliehen von Real Madrid bis 2022), Carles Perez (Vertrag bis 2024), Zan Celar (Vertrag bis 2023)

Stephan El Shaarawy (Vertrag bis 2023), Pedro (Vertrag bis 2023), Edin Dzeko (Vertrag bis 2022), Borja Mayoral (Ausgeliehen von Real Madrid bis 2022), Carles Perez (Vertrag bis 2024), Zan Celar (Vertrag bis 2023) Fragezeichen: Pedro, Zan Celar

Pedro, Zan Celar Kandidaten: Marcus Thuram, Wout Weghorst, Andrea Belotti

Edin Dzeko ist bei der Roma bekanntlich nicht mehr unumstritten und hatte vergangene Saison Probleme mit Trainer Paulo Fonseca. Vor einigen Wochen galt der 35-Jährige als Verkaufskandidat, zumal sein Vertrag 2022 ausläuft. Mourinho will den Bosnier aber wohl behalten.

Dennoch soll neben Dzeko und Borja Mayoral, dem treffsichersten Roma-Stürmer der Vorsaison, noch ein echter Angreifer von Topformat her. Wolfsburgs Wout Weghorst und Europameister Andrea Belotti vom FC Turin stehen dabei laut Medienberichten ganz oben auf dem Wunschzettel der Roma. Die L'Equipe brachte zuletzt aber auch Gladbachs Marcus Thuram als Thema bei den italienischen Hauptstädtern ins Gespräch.

Derweil hat Pedro unter Mourinho wohl keine Zukunft mehr in Rom. The Special One hatte den mittlerweile 33-jährigen spanischen Flügelspieler 2015 zwar zum FC Chelsea geholt - nach Mourinhos Entlassung trat Pedro aber mit kritischen Kommentaren gegen jenen nach.

Mourinho soll Pedro Medienberichten zufolge jedenfalls bereits mitgeteilt haben, dass er ohne ihn plant. Pedro war erst im September 2020 zur Roma gewechselt und hat noch Vertrag bis 2023, Gerüchte über mögliche Abnehmer gibt es aktuell nicht. Neben dem früheren Welt- und Europameister kann wohl auch der in den letzten beiden Jahren an Zweitligisten verliehene Zan Celar den Verein verlassen.