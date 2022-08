AS Rom: José Mourinho lockt wohl Andrea Belotti

José Mourinho will den Kader der AS Rom mit Andrea Belotti verstärken. Zuvor muss sich der Verein aber noch von einigen Spielern trennen.

Zum geplanten Angriff auf die Meisterschaft will die AS Rom ihren Kader offenbar weiter verstärken. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Roma-Trainer José Mourinho mit dem italienischen Nationalspieler Andrea Belotti (28) in Kontakt getreten sein, um diesen in die Ewige Stadt zu lotsen.

Nach Paulo Dybala und Georginio Wijnaldum wäre Europameister Belotti der nächste hochkarätige Neuzugang beim Conference-League-Sieger.

AS Rom: Belotti ist nach Torino-Abschied vereinslos

Der 28 Jahre alte Stürmer ist nach Ablauf seines Vertrages beim FC Turin vereinslos. Belotti soll an einem Wechsel in die italienische Hauptstadt interessiert sein und deshalb auch Angebote von Galatasaray Istanbul und OGC Nizza ausgeschlagen haben.

Vor dem Zustandekommen Belotti-Deals muss die Roma allerdings erst einmal einige Spieler von ihrer Gehaltsliste streichen. Um dies zu realisieren, soll Sportdirektor Tiago Pinto Tiago Pinto derzeit versuchen, für überflüssige Spieler wie Justin Kluivert und Felix Afena-Gyan neue Vereine zu suchen.

Belotti spielte in den vergangenen sieben Jahren ausschließlich beim FC Turin. In 270 Serie-A-Spielen erzielte der 44-malige Nationalspieler bisher 106 Tore.