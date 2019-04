Bericht: AS Rom buhlt wohl um Max Kruse - Bremens Kapitän vor Wechsel ins Ausland?

Seit Wochen wartet Werder Bremen auf die Vertragsverlängerung von Kapitän Max Kruse. Insbesondere in Italien hat der Stürmer Interesse geweckt.

Max Kruse von hat offenbar das Interesse mehrerer italienischer Vereine auf sich gezogen. Wie die Bild berichtet, soll sich insbesondere die mit dem 31-Jährigen befassen.

Kruse steht in Bremen nur noch bis Sommer unter Vertrag und könnte den Verein daher ablösefrei verlassen.

In den letzten Wochen hatte der Stürmer mehrmals betont, in der nächsten Saison gerne international spielen zu wollen. Hier könnte allerdings der Haken liegen: Die Roma liegt in der fünf Spiele vor Schluss auf dem sechsten Platz und bangt um die Europa-League-Teilnahme.

Vertragsverlängerung von Kruse verzögert sich

Ob Kruse über den Sommer hinaus an der Weser bleibt, ist noch offen. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen bereits, doch seit Wochen warten die Verantwortlichen auf eine Entscheidung des Ex-Nationalspielers.

In der aktuellen Saison kommt Kruse auf zehn Tore und zehn Vorlagen in 30 -Einsätzen. Sollte Bremen in die einziehen, ist ein Verbleib Kruses jedoch nicht ausgeschlossen.