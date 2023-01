Youssouf Fofana zeigt beim AS Monaco eine tolle Entwicklung und sprach nun über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain.

WAS IST PASSIERT? Youssouf Fofana, Mittelfeldspieler von AS Monaco, hat sich in einem Interview mit France 2 zu einem möglichem Wechsel zum französischen Top-Klub Paris Saint-Germain geäußert.

WAS WURDE GESAGT? Auf die Frage, ob ein Wechsel zu PSG für Fofana wie ein Traum sei, antwortete der 24-Jährige: "Paris ist meine Heimat. Es wäre ein Traum, der wahr wird, weil es meine Heimat ist. Aber es ist der Fußball, man muss das beste Angebot annehmen, das es gibt."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der defensive Mittelfeldspieler wechselte im Januar 2020 aus Straßburg zu den Monegassen und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2024. Nach den Verletzungen von Paul Pogba und N'Golo Kanté wurde er von Didier Deschamps ins Aufgebot der französischen Nationalmannschaft für die WM 2022 in Katar berufen und absolvierte sechs Spiele.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fofana gehört in Monaco zum absoluten Stammpersonal und stand wettbewerbsübergreifend bereits in 27 Spielen auf dem Feld und steuerte ein Tor bei.