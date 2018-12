AS Monaco: Thierry Henry plant offenbar Transferoffensive - Batshuayi im Gespräch

Die AS Monaco steht derzeit auf Platz 19. Im Winter will Thierry Henry das Team offenbar namhaft verstärken.

Trainer Thierry Henry von der AS Monaco will den abstiegsbedrohten Ligue-1-Klub offenbar im Winter mit Investitionen auf dem Transfermarkt verstärken. Laut Nice Matin fordert der Weltmeister von 1998 mindestens eine Verstärkung pro Mannschaftsteil. Optionen sollen der frühere Dortmunder Michy Batshuayi, Valere Germain sowie Dalbert sein.

"Was Saint-Etienne im vergangenen Jahr gemacht hat, ist ein gutes Beispiel. Das ist in etwa das, was wir in diesem Transferfenster machen wollen", hatte Henry zuletzt auf der Pressekonferenz nach der 0:3-Niederlage bei Olympique Lyon erklärt.

AS Monaco derzeit Vorletzter der Ligue 1

Saint-Etienne hatte im Januar dieses Jahres Neven Subotic, Mathieu Debuchy und Yann M'Vila verpflichtet. Anschließend war der Klub von Platz 16 auf Rang sieben geklettert.

Henry hatte die AS Monaco, für die er von 1993 bis 1999 als Spieler aktiv war, am 13. Oktober übernommen. Derzeit rangieren die Monegassen auf dem vorletzten Tabellenplatz.