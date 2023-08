Arturo Vidal sorgt mit geschmackloser Äußerung über Robert Enke für Empörung

In einem Twitch-Stream spricht der ehemalige Bayern- und Leverkusen-Star Arturo Vidal über Robert Enke - und sorgt für Aufregung.

WAS IST PASSIERT? Arturo Vidal, ehemaliger Spieler von unter anderem Bayer Leverkusen und dem FC Bayern, hat mit einem Kommentar über Robert Enke für Empörung gesorgt. Der aktuell für Athletico Paranaense in Brasilien aktive Chilene riss einen Scherz über den ehemaligen deutschen Nationaltorhüter, der sich 2009 umgebracht hatte.

WAS WURDE GESAGT? In einem Twitch-Stream kommentierte Vidal einen seiner Treffer im Bayer-Trikot: "Das war mein erstes Tor in Europa, bei Bayer Leverkusen. Hey, dieser Torwart hat danach eine Depression bekommen und sich umgebracht", sagte Vidal mit einem Lächeln im Gesicht.

DIE REAKTIONEN: Vidal sorgte für viel Aufregung mit seiner Bemerkung. "Ein Satz, den man sofort bereut, nachdem man ihn gesagt hat", schrieb die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Auf den Social-Media-Kanälen kommentierten User "Wie kann man so respektlos sein?".