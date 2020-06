FC Barcelona - Arturo Vidal möchte gerne bei Boca Juniors spielen: "Es wäre ein Traum"

Wie es künftig bei Arturo Vidal weitergeht, ist derzeit noch unklar. Nach eigenen Aussagen möchte er eines Tages jedoch in Argentinien spielen.

Der chilenische Nationalspieler Arturo Vidal vom hat verraten, dass er eines Tages gerne für den argentinischen Top-Klub Boca Juniors auflaufen würde.

"Wir alle wissen, welche Bedeutung Boca in hat. Großartige Spieler haben dort gespielt", sagte der 33-Jährige im Gespräch mit ESPN und schob nach: "Ich hatte nie die Chance, in La Bombonera zu spielen, weder mit Colo Colo noch mit einer anderen Mannschaft. Ich wollte immer das fühlen, was man über dieses Stadion erzählt. Man weiß, was Boca für ein Gewinnerklub ist. Es wäre ein Traum."

Arturo Vidal: Vorzeitiger Barca-Abschied?

Vidals Vertrag bei den Katalanen läuft im Sommer 2021 aus. Zuletzt war der Mittelfeldspieler vermehrt mit einem vorzeitigen Abschied in Verbindung gebracht worden. Vidal selbst ließ seine Zukunft jüngst noch offen.

Der Chilene war 2018 vom nach Barcelona gewechselt. In der laufenden Saison stand Vidal wettbewerbsübergreifend in 34 Spielen auf dem Platz (sieben Tore, drei Assists).