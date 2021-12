Newcastle hat Interesse an Barca-Wunschspieler Arthur Cabral

Neben dem FC Barcelona meldet nach Informationen von GOAL und SPOX nun auch Newcastle United Interesse an Mittelstürmer Arthur Cabral vom FC Basel an.

Die Berater des 23-jährigen Brasilianers erwarten für kommende Woche ein erstes Angebot aus Newcastle. Mit West Ham United will sich indes auch ein weiterer englischer Klub in den Poker einmischen.

Arthur Cabral: Auch Barcelona ist dran

Ende November hatten GOAL und SPOX von Barcelonas Interesse an Cabral berichtet. Barcas neuer Trainer Xavi hat grünes Licht für eine Verpflichtung des Angreifers gegeben, zudem führte mit Deco ein ehemaliger Mittelfeldspieler der Katalanen die Verhandlungen mit Cabrals Beratern.

Cabral hat in dieser Saison mit bisher 25 Toren und acht Vorlagen in 26 Pflichtspieleinsätzen für Basel auf sich aufmerksam gemacht. Die Schweizer, bei denen er noch bis 2023 unter Vertrag steht, würden nach Informationen von GOAL und SPOX eine Ablöse in Höhe von zwölf bis 15 Millionen Euro fordern.

Cabral war 2019 von Palmeiras nach Basel gewechselt. Mit seinen starken Leistungen dort empfahl er sich sogar für die Selecao, für die er im Oktober erstmals nominiert wurde.