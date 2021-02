Arsene Wenger bestätigt: Wollte Jamie Vardy 2016 zu Arsenal holen

Arsenal wollte 2016 unbedingt Jamie Vardy von Leicester verpflichten - doch der entschied sich gegen einen Wechsel und verlängerte bei den Foxes.

Arsene Wenger, ehemaliger Trainer des FC Arsenal, hat im Gespräch mit BeIN Sports verraten, dass die Gunners im Sommer 2016 unbedingt Jamie Vardy vom damaligen frischgebackenen Meister Leicester City verpflichten wollten.

"Ich habe ihm damals viel Geld geboten", erinnert sich Wenger. "Leicester war damals gerade Meister geworden und wollte ihn unter keinen Umständen verlieren. Sie haben ihm einen längeren Vertrag mit dem vermutlich gleichen Gehalt geboten."

Arsene Wenger schwärmt von Jamie Vardy

Kritiken, dass der Stürmer ohnehin nicht in Arsenals ballorientiertes Spiel gepasst hätte, wollte Wenger zudem so nicht stehen lassen. "Er nimmt immer am Spiel teil", so der Franzose.

"Er macht nicht den Eindruck, als würde ihm das Spiel mental engleiten - und das ist die Qualität großer Stürmer", so Wenger weiter. "Selbst wenn er mal eine Chance verpasst, bleibt er immer noch im Spiel."

Vardy spielt seit 2012 für die Foxes, wobei er in 231 Premier-League-Spielen bislang 115 Tore erzielen konnte. Der Vertrag des 34-Jährigen in Leicester läuft noch bis 2023.