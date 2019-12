Arsene Wenger schwärmt von Liverpool-Star Mohamed Salah: "Das ähnelte Messi"

Bei der Klub-WM glänzte Mohamed Salah einmal mehr mit einer herausragenden Leistung. Das bewegte Arsene Wenger nun zu einem besonderen Vergleich.

Der ehemalige Arsenal-Trainer Arsene Wenger hat Mohamed Salah nach dem Halbfinale der zwischen Liverpool und Monterrey (2:1) in den höchsten Tönen gelobt und einen Vergleich des Ägypters mit Barcelona-Superstar Lionel Messi angestellt.

"Er hat herausragende Chancen um den Strafraum kreiert, das ähnelte gestern schon Messi", sagte Wenger bei beIN Sports und schob nach: "Ich mag es, wenn ein Spieler, der so viele Tore erzielt, auch noch derjenige ist, der die Torvorlagen gibt."

Klub-WM: Salah trifft mit Liverpool im Finale auf Flamengo

Salah hatte den Führungstreffer von Naby Keita mit einem sehenswerten Pass vorbereitet. "Er ist ein kompletter Spieler. Darum bewundern wir ihn so sehr und es ist genau das, was wir von unseren Spielern verlangen", so Wenger weiter.

Der 27-Jährige war in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits an 20 Toren direkt beteiligt (13 Treffer, sieben Assists). Am Samstag trifft Salah mit den Reds im Finale der Klub-WM auf Flamengo (18.30 Uhr live auf DAZN).