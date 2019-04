Arsene Wenger: Frankreich-Coach? "Man hat mir mehrmals den Job angeboten"

Arsene Wenger, Ex-Trainer des FC Arsenal und derzeit vereinslos, hat über den Stress als Coach gesprochen und eine Job-Offerte bestätigt.

Arsene Wenger hat bestätigt, dass er in der Vergangenheit mehrmals die Möglichkeit hatte, die französische Nationalmannschaft zu trainieren. Er lehnte allerdings jedes Mal ab. "Man hat mir mehrmals den Job angeboten", sagte er bei einer von der Zeitung Le Parisien durchgeführten Veranstaltung.

Der 69-Jährige hatte von 1996 bis 2018 den betreut. "Mein Job als Trainer dort hat mir besser gefallen", erklärte Wenger, warum er sich jeweils gegen das Angebot des französischen Verbandes entschied.

Wenger lobt: "Les Bleus sind in sehr guten Händen"

Seit knapp einem Jahr ist Wenger nun ohne Job, will aber nach eigener Aussage im Sommer wieder eine Aufgabe übernehmen. "Aktuell fehlt mir der Wettkampf - aber ich will auch Zeit mit meinen Liebsten verbringen", berichtete er von seinem Innenleben. "Meine Trainerkarriere hat mich voll in Anspruch genommen. Auch wenn ich körperlich bei meiner Familie anwesend war, war ich nicht ganz da", sagte der Franzose.

Mit einer neuerlichen Offerte, Frankreichs Nationaltrainer zu werden, rechnet Wenger unterdessen nicht mehr. "Momentan sind Les Bleus in sehr guten Händen", sagte er und fügte mit Blick auf Weltmeister-Coach Didier Deschamps hinzu: "Deschamps macht sehr gute Arbeit. Und es gibt keinen Grund, warum sich das ändern sollte."