Arsenal wird 80-Millionen-Flop los: Nicolas Pépé ablösefrei in die Türkei

Bis zur letzten Transferperiode war er Arsenals teuerster Einkauf - nun geht Pépé ablösefrei zu Trabzonspor. Ende eines Missverständnisses

WAS IST PASSIERT: Vor vier Jahren verpflichtete der FC Arsenal Nicolas Pepe für die damalige Rekordsumme von 80 Millionen Euro, jetzt verlässt der Ivorer den englischen Premier-League-Klub ablösefrei. Wie die Londoner am Samstag bestätigten, wurde der bis 2024 laufende Vertrag mit dem 28-Jährigen aufgelöst, Pepe heuerte beim türkischen Erstligisten Trabzonspor an.

WAS IST DER HINTERGRUND: Die hohen Erwartungen konnte Pepe nach seinem Wechsel vom OSC Lille bei den Gunners nie erfüllen. In 112 Spielen für Arsenal erzielte er 27 Tore. Nur 43-mal gehörte er in der Premier League zur Startelf. In der vergangenen Saison war der Rechtsaußen an OGC Nizza ausgeliehen.

IN ZWEI BILDERN:

Getty/GOAL