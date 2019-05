Arsenal: William Saliba von AS Saint-Etienne ist das Transferziel Nummer eins der Gunners

Auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive ist Arsenal in Saint-Etienne fündig geworden. Der 18-jährige William Saliba soll kommen.

Der befasst sich nach exklusiven Informationen von Goal und SPOX mit einem Transfer von William Saliba von der AS Saint-Etienne. Trainer Unai Emery reagiert damit auf die 51 Gegentore in der abgelaufenen Saison.

Um den 18-jährigen Verteidiger unter Vertrag zu nehmen, müsste der Verein aus der Premier League wohl eine Ablöse in Höhe von 29 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Auch an Saliba interessiert

Arsenal hat das Abwehrtalent bereits mehrfach in dieser Saison beobachten lassen, zuletzt am Samstag beim 3:0 gegen den . Neben den Gunners soll auch Manchester United Interesse an Saliba bekundet haben.

Der Innenverteidiger steht in Saint-Etienne noch bis 2023 unter Vertrag. Mit 17 Spielen in allen Wettbewerben ist dem 18-Jährigen zuletzt in der Durchbruch gelungen.