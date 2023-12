Arsenal hat wohl jeweils einen Star vom BVB und vom FC Bayern auf dem Zettel

Bei Arsenal sucht man Verstärkungen für die Defensive. Dabei schauen sich die Londoner wohl auch in der Bundesliga um.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal hat offenbar Interesse an Matthijs de Ligt vom FC Bayern München und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach stehen die beiden Innenverteidiger bei den Gunners als langfristige Transferziele auf dem Zettel. Einen Vorstoß im Januar werde es noch nicht geben.

Vor allem de Ligt sollen Arsenal-Trainer Mikel Arteta und sein Stab bewundern, heißt es in dem Bericht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: De Ligt war 2022 von Juventus Turin nach München gewechselt. Der Vertrag des 24-jährigen Niederländers bei Bayern läuft noch bis 2027.

Ebenso lange steht Schlotterbeck noch beim BVB unter Vertrag. Der 24-jährige deutsche Nationalspieler hat in der laufenden Saison bislang 24 Pflichtspiele für Dortmund bestritten.