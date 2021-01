Arsenal-Verteidiger Sokratis könnte zu Real Betis wechseln

Sokratis hat bei Arsenal keine Zukunft mehr und könnte noch im Winter nach Sevilla wechseln. Es gibt allerdings noch ein Problem.

Abwehrspieler Sokratis Papastathopoulos könnte den noch in der Winterpause verlassen und sich in anschließen. Der 32-jährige Innenverteidiger soll einem Wechsel Informationen von Goal und SPOX zufolge offen gegenüberstehen.

Die Gunners würden den ehemaligen griechischen Nationalspieler zudem sogar ablösefrei ziehen lassen, nachdem er in den Plänen von Trainer Mikel Arteta in der aktuellen Spielzeit ohnehin keine Rolle spielt und sein Vertrag im kommenden Sommer zudem ausläuft.

Betis Sevilla muss Gehaltskosten sparen

Ob ein Transfer nach Sevilla allerdings möglich ist, liegt auch an der Situation des spanischen Erstligisten. Der hat nämlich aktuell große Probleme, die von auferlegte Gehaltsobergrenze einzuhalten und müsste sich erst noch von einem oder mehreren Spielern trennen.

Mehr Teams

So steht Innenverteidiger Sidnei zum Verkauf, wobei der 31-jährige Defensivspieler zumindest verliehen werden soll. Außerdem könnte Mittelfeldmann William Carvalho an verkauft werden, um so weitere Gehaltskosten einzusparen.