Arsenal-Trainer Mikel Arteta plant mit Mesut Özil: "Ein wichtiger Spieler"

Beim plant man weiter mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Der neue Trainer Mikel Arteta schwärmte bei seiner Vorstellung von den Qualitäten des umstrittenen Spielmachers.

"Er ist ein wichtiger Spieler für diesen Verein", sagte der 37-jährige Spanier, der schon als Aktiver an der Seite von Özil bei Arsenal gespielt hat, bei seiner Vorstellung. "Ich habe bereits mit ihm zusammengearbeitet, weiß wie er tickt und was er dem Team bringen kann."

Arteta, der zuletzt drei Jahre lang als Co-Trainer von Pep Guardiola bei gearbeitet hatte, sieht es bei den Gunners als "seinen Job, das Beste aus Mesut herauszuholen".

