Mesut Özil rechnet mit Verbleib beim FC Arsenal

Immer wieder ranken sich Gerüchte um einen Weggang Mesut Özils vom FC Arsenal. Im Gespräch mit DAZN bezieht der Weltmeister nun Stellung.

Mittelfeldspieler Mesut Özil vom hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Im Interview mit DAZN deutete der ehemalige Nationalspieler an, die Gunners im Sommer nicht verlassen zu wollen.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, in der kommenden Saison nicht mehr für Arsenal zu spielen, sagte Özil: "Ich glaube nicht, dass diese Möglichkeit besteht. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Arsenal. Was danach passiert, liegt nicht in meinen Händen." Der 30-Jährige schob nach: "Das werden wir dann sehen, aber ich bin stolz darauf, bei diesem Klub zu spielen und wirklich glücklich hier."

Mesut Özil: "Das hat funktioniert, mittlerweile spiele ich wieder"

Immer wieder keimten zuletzt Gerüchte auf, Arsenal wolle Özil loswerden, Trainer Unai Emery setzte in dieser Spielzeit nicht immer auf die Dienste des ehemaligen Schalkers. "Wenn der Trainer mir sagt, dass ich nicht spiele, muss ich das akzeptieren", erklärte Özil und ergänzte: "Ich habe an mir gearbeitet und bin so fit wie möglich geworden. Das hat funktioniert, mittlerweile spiele ich wieder. Aber natürlich ist es die Entscheidung des Trainers, ob er mich einsetzt oder nicht."

Ein schlechteres Verhältnis als zu Vorgänger Arsene Wenger habe Özil zu Emery nicht. "Das Verhältnis ist sehr ähnlich. Ich habe mich mit Arsene genauso gut verstanden wie mit Unai Emry oder Jose Mourinho zuvor. Das Verhältnis ist sehr professionell."

Özil war im Sommer 2013 für 47 Millionen Euro von zu den Nordlondonern gewechselt. Für Arsenal lief der gebürtige Gelsenkirchener wettbewerbsübergreifend 230-mal auf.