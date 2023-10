Arsenal im Rennen mit Barcelona um belgisches Mega-Talent Arthur Vermeeren angeblich vorne

Arsenal und Barcelona bemühen sich beide um ein großes Talent aus Belgien - wobei die Gunners nun die besseren Karten haben sollen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal hat im Rennen um Arthur Vermeeren von Royal Antwerp angeblich die besten Karten und damit mehr Chancen auf die Verpflichtung als der ebenfalls interessierte FC Barcelona. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Für den 18-Jährigen würden dem Bericht zufolge nur 20 Millionen Euro fällig. Dieser Betrag sei für die Gunners locker zu stemmen, während die Katalanen angesichts ihrer finanziellen Schwierigkeiten Probleme hätten, die Summe aufzutreiben.

Barça sei sich der eigenen Lage bewusst und könnte deshalb dem Bericht zufolge lieber den Brasilianer Gabriel Moscardo von Corinthians ins Visier nehmen, der ebenfalls im zentralen Mittelfeld zu Hause ist.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vermeeren feierte am Freitag sein Debüt in der belgischen Nationalmannschaft: Er spielte beim 3:2-Auswärtssieg in der EM-Qualifikation in Österreich drei Minuten.

Für Royal Antwerp gelangen ihm in dieser Saison in der Liga ein Tor und zwei Vorlagen in zehn Duellen.