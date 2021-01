FC Arsenal verpflichtet Nachwuchstalent Omar Rekik von Hertha BSC

Arsenal-Coach Mikel Arteta hatte es bereits angedeutet, nun ist der Deal durch: Hertha-Talent Omar Rekik wechselt zu den Gunners.

Der hat Nachwuchstalent Omar Rekik von verpflichtet. Das gaben die Gunners am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt.

Der 19-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen Profivertrag, ist zunächst allerdings für die U23 eingeplant. Zur Vertragslaufzeit machten die Engländer keine Angaben.

Arsenal have a new signing, too ✍️ https://t.co/P8rUkBX7P1 — Goal (@goal) January 7, 2021

Omar Rekik Bruder von Ex-Herthaner Karim

In der offiziellen Pressemitteilung beschreibt Arsenal den Abwehrmann als "ballsicheren Innenverteidiger, der auf beiden Seiten spielen kann".

Der Rechtsfuß wurde in den Niederlanden geboren und besitzt zusätzlich die tunesische Staatsbürgerschaft. Vor seiner Zeit bei Hertha spielte er auch in den Jugendteams von Rotterdam, , und , ehe er 2017 in die B-Jugend der Hauptstädter kam. In der laufenden Spielzeit absolvierte Rekik acht Partien für Herthas Zweitvertretung.

Rekik ist der Bruder des früheren Herthaners Karim, der zwischen 2017 und 2020 ebenfalls für die Alte Dame auflief und anschließend zum wechselte.