Arsenal - Pierre-Emerick Aubameyang denkt über Abschied nach: "Natürlich gab es Gespräche"

Endet die Zeit von Aubameyang bei den Gunners? Der Vertrag des Gabuners läuft im kommenden Jahr aus, eine Verlängerung ist noch nicht in Sicht.

Der frühere BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang könnte beim englischen Topklub offenbar vor dem Abschied stehen. "In letzter Zeit habe ich kein Angebot erhalten, aber natürlich gab es Gespräche mit dem Verein, es ist ein paar Monate her. Arsenal hat die Schlüssel in der Hand", sagte der Gabuner in der französischen TV-Sendung Telefoot. Er stehe womöglich vor "der wichtigsten Entscheidung" seiner Karriere.

Aubameyang, im Winter 2018 für 63,75 Millionen Euro von Dortmund nach London gewechselt, wird von englischen Medien unter anderem mit dem in Verbindung gebracht.

Dort könnte der 30-Jährige zukünftig wohl mit RB Leipzigs Nationalstürmer Timo Werner auf Torejagd gehen. Aubameyangs Vertrag bei den Gunners läuft im Sommer 2021 aus, der frühere -Torschützenkönig soll angeblich für rund 22 Millionen Euro zu haben sein.