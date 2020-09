Bei Fragerunde auf Twitter: Arsenals Mesut Özil macht sich über Tottenham lustig

Özil hat sich bei einem Q&A auf Twitter über Tottenham lustig gemacht. Zudem verriet er, wer der beste Verteidiger sei, gegen den er spielen musste.

Mesut Özil hat am Mittwoch bei einer Fragerunde auf Twitter für Erheiterung gesorgt. Die Frage eines Users ("Wenn du wählen müsstest, würdest du lieber für Tottenham spielen oder deine Karriere beenden?") nutzte der 31-Jährige für eine Stichelei in Richtung des Erzrivalen: "Wenn ich keinen Titel gewinnen will, sollte ich dort hingehen", erklärte der ehemalige deutsche Nationalspieler mit einem Augenzwinkern.

If I don’t want to win a cup, I should go there 🏆😉 #YaGunnersYa❤️#AskMesut https://t.co/j6O0l7nV0P — Mesut Özil (@MesutOzil1088) September 9, 2020

Erst in der abgelaufenen Saison hatte sich Arsenal durch ein 2:1 im Finale gegen Chelsea den englischen gesichert. Zudem konnten Özil und seine Teamkollegen nach einem 5:4 gegen Liverpool im Elfmeterschießen den Gewinn des Community Shields feiern. Tottenham wartet dagegen seit 20 Jahren auf den ersten Titel.

Özil verrät den besten Verteidiger, gegen den er bisher spielen musste

Doch beim spontanen Q&A mit seinen Followern verriet Özil auch, wer der beste Verteidiger gewesen sei, gegen den er in seiner bisherigen Karriere gespielt habe. "Carles Puyol", antwortete der Mittelfeldspieler auf die entsprechende Frage eines Users. Zwischen 2010 und 2013 hatten sich die beiden Spieler regelmäßig im Clasico zwischen und dem gegenübergestanden.

Und wer war bislang sein bester Mitspieler bei Arsenal? "Ich entscheide mich für Mathieu Flamini", so Özil, der seine Antwort für eine zweite Spitze gegen den Erzrivalen nutzte: "Zwei Tore gegen Tottenham", begründete der 31-Jährige seine Entscheidung. Flamini hatte 2015 im Alleingang dafür gesorgt, dass Arsenal die nächste Runde des EFL Cups erreichen sollte.