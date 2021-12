Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Manchester City live? Die Premier League live im TV und LIVE-STREAM sehen

An Neujahr 2022 ist Manchester City zu Gast beim FC Arsenal. In der Premier League liegen die oberen Plätze nah beieinander.

City liefert sich ein enges Rennen mit dem FC Liverpool und dem FC Chelsea. Aber auch der Gastgeber mischt auf den oberen Plätzen mit. Deshalb möchte bei dieser Partie sicherlich keiner Punkte liegen lassen. Im letzten Aufeinandertreffen gab es allerdings eine heftige Klatsche für den FC Arsenal. Im August dieses Jahres verlor man auswärts klar mit 0:5. Dass es dieses Mal wieder soweit kommt, wird das Team von Trainer Mikel Arteta sicher verhindern wollen.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung von Arsenal vs. City im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Manchester City live? Die Daten zum Spiel

Begegnung FC Arsenal vs. Manchester City Wettbewerb Premier League Anpfiff 01.01.2022 - 13:30 Uhr Spielort Emirates Stadium (London)

FC Arsenal vs. Manchester City live: Die Übertragung im TV

Die Partie zwischen Arsenal und City ist im TV zu sehen, allerdings nur im Bezahlfernsehen. Eine Übertragung der höchsten englischen Spielklasse im Free-TV gibt es leider nicht. Um zusehen zu können, müsst Ihr also auf Sky zurückgreifen.

Wie genau funktioniert das jetzt aber? Damit Ihr per Sky zusehen könnt, müsst Ihr dort erst einmal ein gültiges kostenpflichtiges Abo abschließen. Hierbei müsst Ihr dann aus unterschiedlichen Paketen auswählen. Je nach Paket könnt Ihr unterschiedliche Inhalte bei Sky sehen. Welches Paket Ihr genau braucht, um die Premier League verfolgen zu können und was das kostet, gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

Falls Ihr dann über ein gültiges Sky-Abo verfügt, könnt Ihr am Samstag, 1. Januar, ab 13:20 Uhr die Übertragung der Partie bei Sky Sport UHD verfolgen.

FC Arsenal vs. Manchester City live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch wieder die Möglichkeit, das Duell zwischen Arsenal und Manchester City im LIVE-STREAM zu sehen. Dabei bietet Euch Sky sogar zwei unterschiedliche Optionen an.

FC Arsenal vs. Manchester City live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

In jedem Sky-Abo ist automatisch auch ein Zugang zu Sky Go enthalten. Ihr müsst Euch nur die Sky Go-App herunterladen und Euch dort mit den Zugangsdaten Eures Sky Kontos anmelden. Schon könnt Ihr ganz bequem Eure gebuchten Sky-Inhalte per LIVE-STREAM verfolgen.

Was allerdings ebenfalls von Nöten ist, ist natürlich ein internetfähiges Gerät. Ob Ihr den LIVE-STREAM dann aber auf Eurem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgt, ist ganz egal.

FC Arsenal vs. Manchester City live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM verfolgen

Die angesprochene zweite Möglichkeit stellt das Sky Ticket dar. Das ist besonders interessant für alle, die sich nicht unbedingt längerfristig an Sky binden wollen. Hier könnt Ihr nämlich einfach einmalig 29,99€ zahlen und die LIVE-STREAMS von Sky dann für 30 Tage verfolgen.

Allerdings müsst Ihr auch hier wieder das richtige Ticket auswählen. Um die Premier League im STREAM sehen zu können, braucht Ihr das Supersport-Ticket. Dann seht Ihr wie gesagt einen Monat lang die Premier League sowie alle Bundesligaspiele, die es auf Sky gibt, im LIVE-STREAM.

Wenn die 30 Tage abgelaufen sind, müsstet Ihr Euch allerdings wieder ein neues Ticket holen. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo des Sky Tickets abschließen. Dann zahlt Ihr 24,99€ monatlich. Den Link zur Anmeldung für ein Sky Ticket findet Ihr hier.

Wer zeigt FC Arsenal vs. Manchester City live? Der LIVE-TICKER zum Spiel

Einen LIVE-TICKER haben wir selbstverständlich auch wieder im Angebot. Wenn Ihr also nicht direkt vor dem Bildschirm mitfiebern könnt, dann ist jener genau das Richtige für Euch. Hier werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Arsenal vs. Manchester City live im TV und STREAM: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.