Arsenal: Thierry Henry unterstützt Kaufambitionen von Spotify-CEO Daniel Ek

Thierry Henry unterstützt die Ambitionen von Spotify-CEO Daniel Ek, seinen früheren Klub Arsenal zu kaufen. Der Schwede habe ihn und zwei weitere Arsenal-Legenden um Unterstützung gebeten. Neben Henry wurden offenbar auch Patrick Vieira und Dennis Bergkamp angefragt.

"Er will die Arsenal-DNA zurückbringen, die verlorene Identität", sagte Henry zu Sky Sports und fuhr fort: "Es gibt im Vorstand keine Arsenal-Leute, die manchmal die richtige Richtung zeigen können, und das ist es, was Daniel erreichen will. Daniel ist ein Arsenal-Fan - das hat er nicht aus Publicity-Gründen gesagt, er ist schon lange Arsenal-Fan."

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.