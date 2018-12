Arsenal-Juwel Emile Smith Rowe bestätigt Absage an den FC Barcelona: "Arsenal ist der richtige Klub für mich"

Das Talent der Gunners überzeugte bereits in der Europa League. Nun verrät Smith Rowe, dass er einst ein Angebot von Barca ausgeschlagen habe.

Nachwuchstalent Emile Smith Rowe vom FC Arsenal hat bestätigt, dass er ein Angebot des amtierenden spanischen Meisters FC Barcelona abgelehnt hat.

"Ich habe mir früher das Barcelona-Team mit Xavi, Iniesta und Messi angeschaut, als sie auf ihrem Höhepunkt waren", sagte der 18-Jährige gegenüber Sky Sports und ergänzte: "Als ich dann mitbekommen habe, dass sie Interesse bekundet haben, war ich natürlich sehr glücklich. Aber ich kann nicht in Worte fassen, was Arsenal für mich bedeutet. Es ist der richtige Klub für mich."

Arsenal-Talent Emile Smith Rowe wartet noch auf Premier-League-Debüt

Sein Hauptaugenmerk liege derzeit darauf, in der Premier League zum Einsatz zu kommen. "Das ist momentan mein Ziel. Zunächst möchte ich mein Debüt hinter mich bringen und dann weiterhin von Anfang an spielen", so Smith Rowe weiter.

Der englische U19-Nationalspieler stammt aus der Arsenal-Jugend und wurde in dieser Saison sporadisch bei der ersten Mannschaft eingesetzt. In vier Europa-League-Einsätzen sowie zwei Ligapokal-Spielen erzielte Smith Rowe bereits drei Tore.