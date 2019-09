Arsenal: Dani Ceballos schwärmt von Alexandre Lacazette und vergleicht Aubameyang mit CR7

Arsenals Dani Ceballos schwärmt von Alexandre Lacazette. Zudem zieht er Vergleiche zwischen Pierre-Emerick Aubameyang und Cristiano Ronaldo.

Der von an den verliehene Dani Ceballos hat seinen Teamkollegen Pierre-Emerick Aubameyang mit Cristiano Ronaldo verglichen und schwärmt gleichzeitig von Alexandre Lacazette, der für ihn der beste Offensivspieler bei den Gunners ist.

"Man kann Aubameyang mit Cristiano während seiner Zeit in Madrid vergleichen", so Ceballos im Guardian. "Er steht nahe am Tor und ist hungrig. Er ist sehr wichtig für uns, er ist absolut entscheidend."

Nicolas Pepe sei laut Ceballos dagegen "sehr direkt. Und Lacazette ist für mich der beste Spieler. Er versteht das Spiel perfekt und wenn er bei 100 Prozent ist, kann er uns unglaublich viel geben."