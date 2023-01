Arsenal erhöht Angebot für Mykhailo Mudryk von Schachtar Donezk

Der FC Arsenal baggert weiter an Mykhailo Mudryk von Schachtar Donezk. Nun haben die Gunners ihr Angebot nochmals nachgebessert.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal setzt seine Bemühungen um das ukrainische Toptalent Mykhailo Mudryk von Schachtar Donezk fort. Nach Informationen von GOAL und SPOX haben die Gunners ihr Angebot für den 21-Jährigen nochmals erhöht. Zuvor war der Premier-League-Spitzenreiter mit einer ersten Offerte in Höhe von umgerechnet 62 Millionen Euro gescheitert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Verantwortlichen von Donezk hatten Mudryks Wert öffentlich auf 100 Millionen Euro taxiert. So hoch ist das zweite Angebot von Arsenal aber nicht, die Londoner hoffen auf einen Kompromiss. Arsenal-Coach Mikel Arteta will noch mehr Offensivpower in seinem Kader, um bis zum Schluss um den Titel mitspielen zu können. Aktuell liegt der Klub sieben Punkte vor Manchester City.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mudryk kommt bei Donezk meist über die linke Seite, kann aber auch rechts sowie im Zentrum spielen. In der laufenden Saison kam er 18-mal für seinen Klub zum Einsatz und war an ebenso vielen Treffern beteiligt.