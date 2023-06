Erstes Angebot des FC Arsenal für Declan Rice abgelehnt – Manchester City neu im Rennen um West Ham Uniteds Mittelfeldstar

Das erste Angebot des FC Arsenal für Declan Rice wurde von West Ham United abgelehnt. Manchester City steigt wohl ein.

WAS IST PASSIERT? Der priorisierte Sommertransfer der Gunners ist auf dem Weg. Wie David Ornstein (The Athletic) berichtete, wurde ein erstes Angebot für den Kapitän der Hammers am Donnerstag abgegeben. Das ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen Arsenal und West Ham, die einen Tag zuvor stattgefunden haben.

Jacob Steinberg vom Guardian hat jedoch enthüllt, dass das erste Angebot vom Ost-Londoner Verein abgelehnt wurde. ESPN berichtet nun, dass Arsenal 80 Millionen Pfund plus 10 Millionen Pfund an Bonuszahlungen geboten habe. West Ham schätze Rice aber auf über 100 Millionen Pfund.

WAS SIND DIE HINTERGRÜNDE? West Ham hat zwar bestätigt, dass Declan Rice in diesem Sommer zum Verkauf steht, aber sie haben klar gestellt, dass er nicht unter Wert gehen wird. Angesichts des großen Interesses am Mittelfeldspieler ist diese Einstellung nur logisch.

Neuerdings soll laut Ornstein auch Triple-Gewinner Manchester City zu den Interessenten gehören. Ihr Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan besitzt immer noch keinen neuen Vertrag, sein aktuelles Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus, was den Weg für eine Ankunft von Rice ebnen könnte.

WAS HAT DAS FÜR AUSWIRKUNGEN? Das Interesse von City ist ein Rückschlag für Arsenal. Die Gunners hatten das Interesse von Manchester United und dem FC Chelsea schwinden sehen. Am Dienstag soll auch der FC Bayern Münchten aus dem Rennen um Declan Rice ausgestiegen sein. Auf dem Weg zu Rices Unterschrift steht nun ein neues Hindernis im Weg: Der prestigeträchtige Premier-League-Meister und Taktikgenie Pep Guardiola.

WIE GEHT ES WEITER? Damit ein Wechsel zustande kommt - egal ob zu Arsenal, City oder einem anderen Klub - muss jedoch ein entsprechendes Angebot vorliegen. Bislang gibt es das noch nicht und es bleibt abzuwarten, wie lange sich diese Transfersaga noch hinziehen wird.