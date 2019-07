Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird die 2. Bundesliga übertragen

Goal verrät, wie Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Es ist der Abschluss von Spieltag eins.

Erstes Montagsspiel der neuen Saison 2019/20: Arminia Bielefeld hat den zu Gast auf der Alm. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Die Arminia spielte eine hervorragende letzte Saison und hatte mit dem Abstieg aus der 2. frühzeitig nichts mehr zu tun. Am Ende stand man auf Tabellenplatz sieben und hatte letztendlich sogar nur acht Punkte auf den oberen Relegationsplatz. Nun will das Team von Uwe Neuhaus mit einem Heimsieg in die neue Spielzeit starten.

Die Gäste aus Hamburg hatten am Saisonende ebenso viele Punkte auf dem Konto stehen, wie der heutige Gegner. Dennoch: Durch das deutlich schlechtere Torverhältnis reichte es für die ambitionierten St.-Paulianern nur zu Platz neun. Jos Luhukay hofft, dass sich seine Elf im schweren Auswärtsspiel auf der Alm mindestens einen Punkt erkämpfen kann.

Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli in TV und LIVE-STREAM sehen. Goal verrät alles rund um die Übertragung der Partie und liefert obendrein die beiden Mannschaftsaufstellungen .

Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli: Die am Montagabend

Duell Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli Datum Montag, 29. Juli 2019 | 20.30 Uhr Ort SchücoArena, Bielefeld ( ) Zuschauer 26.515 Plätze

Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli: Die 2. Bundesliga heute live im TV sehen

Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli wird am Montagabend nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass die Rechte an der 2. Bundesliga nicht in den Händen der deutschen und frei empfangbaren Fernsehsender liegen.

Stattdessen wird das Pay-TV mit dabei sein, wenn in der SchücoArena der erste Spieltag der neuen Zweitligasaison live gezeigt wird. Sky überträgt Bielefeld vs. St. Pauli in voller Länge.

Hier gibt's die Ergebnisse der anderen Partien am 1. Spieltag

In aller Regel gibt es bei der 2. Bundesliga live im TV bei Sky immer ein Einzelspiel und eine Konferenzschaltung. Zweitere fällt jedoch flach, weil das Spiel das einzige des Abends ist. Die Vorberichte zum Abendspiel beginnen um 19.30 Uhr, ehe dann der Ball rund eine Stunde später ins Rollen gebracht wird.

Was müsst Ihr tun, um die 2. Bundesliga live im Fernsehen sehen zu können? Ihr braucht ein kostenpflichtiges Abonnement. Dafür müsst Ihr auf der Homepage des Senders eine Anmeldung vornehmen. Das geht mit verschiedenen Paketen. Zu der Sky-Homepage gelangt Ihr hier.

Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr wisst nun also, dass Bielefeld vs. St. Pauli heute live und in voller Länge im deutschen Fernsehen läuft. Doch es gibt eine alternative Lösung, die einen LIVE-STREAM beinhaltet.

Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli läuft heute Abend live im Stream von Sky Go, einem weiteren Anbieter von Sky. Die vollen 90 Minuten Zweitligafußball gibt es dort live im Stream zu sehen.

Voraussetzung ist, dass Ihr ein Abonnement bei Sky abschließt. Zu Sky Go erhaltet Ihr dann einen Zugang, mit dem Ihr Euch einloggen und Bielefeld vs. St. Pauli live sehen könnt.

Sky Go gibt es im Webbrowser unter dem obigen Link oder als App für Euer mobiles Endgerät. Hier kommt Ihr direkt zum App- bzw. Play Store, wo der Download erfolgen kann.

Aufstellung Arminia Bielefeld:

Trainer Neuhaus baut im Tor auf Ortega, davor verteidigen Clauss, Behrendt, Salger und Hartherz.

Im Mittelfeld sollen Edmundsson, Prietl und Yabo die Fäden ziehen, ganz vorne sollen Staude, Klos und Voglsammer für Torgefahr sorgen.

Ortega - Clauss, Behrendt, Salger, Hartherz - Edmundsson, Prietl, Yabo - Staude, Klos, Voglsammer

Das ist sie - die erste Aufstellung der neuen Saison!

...und gleichzeitig auch der erste 20er-Kader des DSC. Wir können versichern: Alle haben #BockAufFußball!#immerdabei #DSCFCSP pic.twitter.com/kXoN5QLQkz — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) July 29, 2019

Aufstellung St. Pauli:

Bei St. Pauli hütet weiterhin Himmelmann das Tor, davor schickt Trainer Luhukay Park, Knoll, Avevor und Buballa ins Rennen.

Im defensiven Mittelfeld sollen Hornschuh und Becker das Spiel ordnen, eine Reihe weiter vorne stehen Miyaichi, Möller Daehli und Conteh im Aufgebot.

In der Spitze soll Diamantakos für Tore sorgen.

Himmelmann - Park, Knoll, Avevor, Buballa - Hornschuh, Becker - Miyaichi, Möller Daehli, Conteh - Diamantakos

Das ist unsere Aufstellung für das erste Spiel der Saison 2019/20:



Himmelmann

Park

Avevor

Knoll

Buballa

Miyaichi

Dæhli

Hornschuh

Becker

Conteh

Diamantakos#dscfcsp #fcsp pic.twitter.com/w7Nscy5dWy — FC St. Pauli (@fcstpauli) July 29, 2019

Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli: Die Highlights der 2. Bundesliga sehen

Wenn Ihr LIVE-Bilder aus der 2. Bundesliga sehen wollt, dann solltet Ihr die TV-Übertragung von Sky oder den LIVE-STREAM von Sky Go bemühen. Dennoch: Habt Ihr die Begegnung verpasst und hofft auf möglichst schnelle Bilder aus Bielefeld, dann hat DAZN genau den richtigen Service für Euch.

Denn bei DAZN könnt Ihr alle Highlights der 2. Bundesliga anschauen, wenn Ihr nach Abpfiff der Spiele 40 Minuten wartet. Das bedeutet, dass die besten Szenen von Bielefeld vs. St. Pauli gegen 22.30 Uhr dort einlaufen.

Einzige Voraussetzung ist ein Abonnement, welches Ihr vorab abschließen solltet.

Ihr erhaltet bei Registrierung einen Gratismonat beim Streamingdienst, mit dem Ihr für die ersten 30 Tage keinerlei Kosten habt. Danach könnt Ihr für 11,99 Euro den Dienst weiter nutzen oder kündigen.

DAZN hat noch viele weitere Sportevents im Programm stehen:

Highlights der 1. und 2. Bundesliga

ausgewählte Buli-Spiele live im Stream

. ,

,

Darts, Tennis, Basketball, Handball,

Hier geht's zum aktuellen Kalender.

Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt kein Abonnement bei Sky und könnt dementsprechend weder live im TV noch live im Stream mit dabei sein, wenn Bielefeld St. Pauli in der SchücoArena zu Gast hat?

Dann solltet Ihr Euch schleunigst nach einer Alternative umsehen und einen LIVE-TICKER zum Spiel in Betracht ziehen. Denn: Bielefeld vs. St. Pauli wird live im TICKER bei Goal begleitet.

Die vollen 90 Minuten der Begegnung sind in unserem Ticker zum Spiel nachzulesen.

Die Vorberichte zum Montagspiel beginnen bereits um 20.00 Uhr, ehe dann ab 20.30 Uhr die Kugel über den Rasen zischt. Tore, Großchancen, Wechsel, Karten und noch vieles mehr - bei Goal verpasst Ihr nichts.

Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli in der Saison 2018/19