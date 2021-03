Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig live sehen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und mehr - die Übertragung der Bundesliga

Arminia Bielefeld empfängt RB Leipzig zum Auftakt des Bundesliga-Spieltags. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Zum Auftakt des 26. Spieltags der Bundesliga trifft Arminia Bielefeld auf RB Leipzig. Anstoß in der SchücoArena ist heute um 20.30 Uhr.

Unter dem neuen Trainer Stefan Kramer gelang Arminia Bielefeld in der vergangenen Woche ein überraschender 2:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen. Die Ostwestfalen haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand, durch den Sieg in Leverkusen sprang Bielefeld auf den 15. Tabellenplatz.

Im Kampf um die Meisterschaft kassierte RB Leipzig durch das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt hingegen einen kleinen Rückschlag. Bei vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München kann das Team von Trainer Julian Nagelsmann selbst bei einem Sieg in Bielefeld nicht vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen.

Arminia Bielefeld trifft auf RB Leipzig. Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM gibt es hier.

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig heute: Die Begegnung im Überblick

BEGEGNUNG Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig WETTBEWERB Bundesliga | 26. Spieltag ORT SchücoArena | Bielefeld ANSTOSS 20.30 Uhr HINSPIEL 28. November 2020 | RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld 2:1 (1:0)

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig heute: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Ein Spiel durchaus mit Potenzial für eine Überraschung. Ihr wollt das Spiel sehen? Dann verraten wir Euch, wo Ihr das tun könnt.

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig heute: Die Übertragungsrechte für die Bundesliga

Sowohl Sky als auch DAZN halten die Rechte an den Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga. Sky zeigt dabei alle Spiele am Samstag einzeln oder auch in der Konferenz, zudem überträgt der Pay-TV-Sender die regulären Sonntagspartien um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr.

DAZN zeigt dafür alle Freitagsspiele sowie die nur an manchen Spieltagen ausgetragenen Partien samstags um 20.30 Uhr, sonntags um 13.30 Uhr und montags um 20.30 Uhr.

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Aufgrund dieser Rechtesituation ist auch das heutige Freitagsspiel zwischen Bielefeld und Leipzig live und exklusiv bei DAZN zu sehen.

Die Übertragung beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr. Kommentator der Partie ist Jan Platte, als Experte begleitet Sebastian Kneißl das Spiel.

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM: Das kostet DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst für nationalen und internationalen Live-Sport. Schwerpunkt ist Fußball mit zahlreichen europäischen Top-Ligen, den Übertragungsrechten an der Champions League und noch bis Saisonende an der Europa League. Aber auch Fans des US-Sports oder des Handballs kommen bei DAZN auf ihre Kosten, zudem zeigt das Unternehmen auch Darts, Tennis und vieles mehr.

Wer Interesse an DAZN hat, aber noch unschlüssig ist, der kann die ganze Programmvielfalt einen Monat lang kostenlos testen. Der erste Monat nach Registrierung ist gratis, wenn Euch das Programm überzeugt, zahlt Ihr anschließend entweder 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro, wenn Ihr Euch gleich für ein ganzes Jahr bindet.

Empfangbar ist DAZN als App auf vielen verschiedenen Geräten - Smart-TV, TV-Stick, Konsolen oder klassisch auf Smartphone oder Tablet. Auch die Nutzung am PC oder Laptop ist selbstverständlich möglich. So könnt Ihr das Spiel auch bequem von unterwegs aus sehen.

Hier geht's zum Gratismonat von DAZN

Bild: Getty Images

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig: Der Sonderfall Eurosport 2 HD Xtra

Es besteht auch eine Möglichkeit, die Übertragung im linearen Fernsehen zu verfolgen. Ursprünglich hatte Eurosport die Übertragungsrechte an den Freitagsspielen der Bundesliga erworben, diese aber später an DAZN verkauft. Noch vor dem Weiterverkauf hatte Eurosport den Sender Eurosport 2 HD Xtra gelauncht, um via HD Plus oder Amazon Channels die Übertragungen im TV anzubieten.

Diese Option blieb für Bestandskunden auch nach der Einigung mit DAZN bestehen, das nun von DAZN produzierte Programm wird auch bei dem Eurosport-Sender eingespeist. Wer diesen Sender aber heute erst buchen möchte, der wird nicht in den Genuss der Bundesliga-Übertragungen kommen.

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig heute live: Die Übertragung im Überblick

TV-Sender/Streamingdienst DAZN (ggf. auch Eurosport 2 HD Xtra) Übertragungsbeginn 20.15 Uhr Kommentator Jan Platte Experte Sebastian Kneißl

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig: heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr das Spiel nicht sehen könnt, aber dennoch am Ball bleiben wollt, dann sei Euch der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene der Partie.

Zum LIVE-TICKER

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen feststehen, findet Ihr sie hier an dieser Stelle.