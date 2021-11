Armenien vs. Deutschland: Die Aufstellungen in der WM-Qualifikation

Für die deutsche Nationalmannschaft endet am heutigen Sonntag, 14. November, eine aus ihrer Sicht erfolgreiche WM-Qualifikation. Am letzten Spieltag muss das Team von Bundestrainer Hansi Flick auswärts in Armenien antreten. Das Spiel wird um 18 Uhr im Republican Stadium in Jerewan angepfiffen.

Während Deutschland als Sieger der Gruppe J schon für die WM 2022 qualifiziert ist, verpasste Armenien die Chance auf die Playoffs am vergangenen Donnerstag. Nach der Niederlage gegen Konkurrent Nordmazedonien kann der dafür benötigte zweite Tabellenplatz nicht mehr erreicht werden.

Deutschland gewann am 9. Spieltag souverän mit 9:0 gegen Fußballzwerg Liechtenstein. Die Bilanz von Bundestrainer Flick in seiner noch kurzen Ära ist weiterhin makellos: Sechs Siege in sechs Spielen. Heute soll der siebte Erfolg in Serie folgen.

Flick steht allerdings ein dezimierter Kader zur Verfügung. Welche Spieler stehen in Armenien in der Startelf?

Armenien vs. Deutschland - wer spielt für das DFB-Team? Goal zeigt euch, wer von Beginn an spielen könnte - und wer dann tatsächlich spielt!

Armenien vs. Deutschland: Der Überblick zum WM-Qualifikationsspiel

Begegnung Armenien - Deutschland Wettbewerb WM-Qualifikation, 10. Spieltag Anpfiff 14. November 2021, 18 Uhr Ort Rebublican Stadium, Jerewan

Armenien vs. Deutschland: Die Personalsituation des DFB-Teams

Bundestrainer Flick nominierte am 5. November einen 27 Spieler umfassenden Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein und Armenien. Dieser hat heute ein komplett anderes Gesicht.

Bereits vor dem Spiel gegen Liechtenstein fielen Niklas Süle (Corona), Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Karim Adeyemi (alle Kontaktperson I), Nico Schlotterbeck, Florian Witz und Julian Draxler (alle verletzt) aus. Flick nominierte daraufhin Jonathan Tah, Ridle Baku, Maximilian Arnold und Kevin Volland nach.

Die Reise nach Armenien treten zudem die gegen Liechtenstein zum Einsatz gekommenen Manuel Neuer, Marco Reus (beide Belastungssteuerung), Leon Goretzka (verletzt) und Antonio Rüdiger (gesperrt) nicht an.

Aus dem ursprünglichen Kader stehen heute Flick heute also zwölf Spieler nicht zur Verfügung. Jetzt haben die Spieler aus der zweiten Reihe die Chance auf eine eindrückliche WM-Bewerbung.

Armenien vs. Deutschland: Die möglichen Aufstellungen beider Teams

Hansi Flick verriet am gestrigen Samstag, dass Marc-Andre ter Stegen das Tor der DFB-Elf hüten wird. Des weiteren ersetzt Matthias Ginter den gesperrten Rüdiger in der Innenverteidigung. In der Startelf werde zudem auch Kai Havertz stehen.

Mögliche Aufstellung Deutschland: Ter Stegen/FC Barcelona (29 Jahre/26 Länderspiele) - Hofmann/Borussia Mönchengladbach (29/9), Ginter/Borussia Mönchengladbach (27/45), Kehrer/Paris St. Germain (25/15), Günter/SC Freiburg (28/4) - Neuhaus/Borussia Mönchengladbach (24/8), Gündogan/Manchester City (31/53) - Brandt/Borussia Dortmund (25/35), Müller/Bayern München (32/109), Sane/Bayern München (25/39) - Havertz/FC Chelsea (22/22)

💬 Hansi #Flick über die Startelf gegen Armenien: "Marc-André ter Stegen und Kai Havertz werden von Anfang an spielen."#DFBPK #ARMGER #DieMannschaft

📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/unrBgyRM07 — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 13, 2021

Armenien vs. Deutschland: Die Aufstellung der DFB-Elf in den vergangenen beiden Spielen

Oft liefert die Aufstellung der vergangenen Spiele Indizien für die aktuelle Aufstellung. Wegen des dezimierten DFB-Kaders und der Tatsache, dass es für Deutschland heute eigentlich um nichts mehr geht, wird die deutsche Startelf komplett anders aussehen.

Dennoch zeigen wir Euch hier die Startformation des DFB-Teams gegen Liechtenstein und Nordmazedonien:

Aufstellung Deutschland vs. Liechtenstein: Neuer - Hofmann, Kehrer, Rüdiger, Günter - Goretzka, Gündogan - Baku, Reus, Sane - Müller

Armenien vs. Deutschland: Die Tabelle in Gruppe J