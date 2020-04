Arjen Robben über Bayerns Linksverteidiger-Entdeckung Alphonso Davies: "Ich muss immer lachen, wenn er anfängt zu sprinten"

Die schnellen Sprints von FCB-Youngster Alphonso Davies haben bei Ex-Spieler Arjen Robben und seiner Familie bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ex-Bayern-Spieler Arjen Robben hat in der neuesten Ausgabe des FC Bayern Podcast lobende Worte für Alphonso Davies gefunden. "Ich muss immer lachen, und auch meine Kinder lachen sich kaputt, wenn er anfängt zu sprinten. Er ist ja sowas von schnell", sagte der 36-Jährige über den kanadischen Youngster.

In der laufenden Saison feierte der gelernte Linksaußen unter Trainer Hansi Flick seinen Durchbruch, allerdings auf der ungewohnten Position des Linksverteidigers. Seine Entwicklung hat bei Robben Eindruck hinterlassen: "Er hat sehr positiv überrascht und macht das momentan sehr, sehr gut", betonte der ehemalige niederländische Nationalspieler.

Robben über seinen Draht zum FC Bayern: "Noch immer sehr vertraut"

In der letzten Woche hatte Robben zudem an einer Cyber-Einheit des FC Bayern teilgenommen und auch sonst ist er dem deutschen Rekordmeister sehr verbunden geblieben: "Ich habe immer noch engen Kontakt zu vielen Leuten im Verein", betonte Robben, der den Verein seit seinem Abschied im Sommer bereits mehrfach besucht hat.

"Es fühlt sich noch immer sehr vertraut an. Es ist so, als ob ich am Tag davor auch dagewesen wäre. Als ob ich noch dazugehöre, mitmache und noch Spieler bin", so der 36-Jährige, der zwischen 2009 und 2019 über 300 Spiele für den deutschen Rekordmeister absolvierte.