Arjen Robbens Comeback beim FC Groningen: Eine Entscheidung des Herzens

Der frühere Bayern-Star Arjen Robben kehrt nach einem Jahr Fußball-Rente zurück - und kickt künftig wieder für seinen Jugendverein FC Groningen.

HINTERGRUND

Das Trikot mit der Nummer 10 liegt so eng an wie zu besten Bayern-Zeiten. "Es fühlt sich gut an, wieder zu Hause zu sein", sagt Arjen Robben und lächelt. Zu Hause, das ist für Robben das niederländische Groningen und der FC, wo er mit zarten 16 Jahren sein Profidebüt gefeiert hatte. Jetzt, "nach einer wunderbaren, 18 Jahre langen Abenteuerreise", kehrt der Weltstar für Groningen zurück aus der Fußball-Rente - es ist das Comeback des Jahres.

"Es ist mein Traum, im Trikot des FC Groningen zu spielen", sagt Robben in einem Video des Klubs, das im Netz binnen einer Stunde mehrere Hunderttausend Mal geklickt wurde: "Noch ist es nicht so weit. Aber man wird ja noch träumen dürfen!"

Ex-Bayern-Star Arjen Robben verließ den FC Groningen 2002

Die Fans des niederländischen Pokalsiegers von 2015 hatten seit Robbens Abschied vom FC Bayern im vergangenen Sommer unter dem Motto "Arjen volg je hart!" um ihren 2002 verlorenen Sohn geworben. Jetzt folgt Robben wirklich seinem Herzen.

Onze nieuwe aanwinst, in ons nieuwe thuisshirt!💚



Komende week worden de tenues officieel gepresenteerd. Tot morgen bij de persconferentie van Arjen Robben!🤩 #Arjenvolgjehart #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/UD9bGTGuOH — FC Groningen (@fcgroningen) June 27, 2020

"Es hat wieder angefangen zu kribbeln, das ist jetzt meine Mission", sagt der 36-Jährige, dessen überraschende Rückkehr für Euphorie sorgt. "Ich hatte Gänsehaut und Tränen in den Augen", sagte John de Jonge, Vorsitzender der offiziellen Fanvereinigung. Klubdirektor Mark-Jan Fledderus meinte: "Es ist unvorstellbar!" Der Tabellen-Neunte der abgebrochenen Saison werde einen "enormen Schub" erleben.

Auch von alten Weggefährten erhielt Robben Zuspruch. "Willkommen zurück auf dem Platz!", twitterte Thomas Müller, Rafael van der Vaart sagte: "Er ist immer noch topfit und kann noch leicht mithalten." Nur das Algemeen Dagblad meldete leise Zweifel an: "Das Herz siegt über den Verstand".

Robben, der die Bayern 2013 in Wembley zum Champions-League-Sieg geschossen hatte, hielt sich in den vergangenen Monaten an der Säbener Straße in München fit. Schon im Winter liebäugelte er mit einer Rückkehr zum deutschen Rekordmeister, wo er für den damals verletzten Kingsley Coman einspringen wollte.

Arjen Robben trainierte auf dem Gelände des FC Bayern

Daraus wurde nichts, Robben lenkte sich mit einem Skiurlaub ab - und dachte an die alte Heimat. Zunächst wurde im Familienrat mit seiner Ehefrau Bernadien der Umzug beschlossen, in den vergangenen beiden Wochen dann folgten die entscheidenden Gespräche mit Groningen.

"Es wird eine große physische Herausforderung, aber ich nehme sie an", sagt Robben. Die Saison in der soll am 12. September starten. Dass es wirklich klappen wird, könne er nicht versprechen, "aber mein Drive und meine Motivation werden bei 100 Prozent sein".

Wer ihn an der Säbener trainieren sah, glaubt das aufs Wort. Dort zeigte der Vize-Weltmeister von 2010 (96 Länderspiele/37 Tore) auch seinen typischen Robben-Move: Körpertäuschung, Antritt nach links, Schuss - Tor. Noch aber ohne Gegenspieler.