Zukunft von Bayern Münchens Arjen Robben weiter offen: "Gibt viele Optionen in und außerhalb von Europa"

Nach der laufenden Saison verlässt Arjen Robben den FC Bayern. Wie es danach weitergehen soll, weiß er momentan jedenfalls noch nicht.

Die sportliche Zukunft von Bayern Münchens Altstar Arjen Robben ist nach wie vor offen. "Du bist die ganze Karriere gewohnt, immer für das Höchste zu spielen, um Titel. Ich weiß nicht, ob es in mir drin ist, in einer Mannschaft, die um Platz sechs oder acht spielt, zu stehen", sagte der 35-Jährige im kicker-Interview (Montags-Ausgabe).

Es gebe nach seinem Abschied im Sommer nach zehn Jahren beim Rekordmeister "so viele Optionen, Europa, außerhalb von Europa", sagte Robben und bestätigte das Interesse von US-Klubs. Nach ziehe es ihn dagegen "eher nicht. Alles hat sein Plus und Minus. Am Ende muss es aus voller Überzeugung kommen."

Arjen Robben: "Ich kann noch vier, fünf Jahre spielen"

Robben hatte in der vergangenen Woche nach fünfmonatiger Verletzungspause sein Comeback bei den Bayern gefeiert.

"Eigentlich will ich noch gerne spielen. Aber - das ist wichtig: Noch einmal fünf Monate mit einer Verletzung oder mehrere kleinere Blessuren will ich nicht", sagte er und fügte an: "Ich kann noch vier, fünf Jahre spielen. Aber da ist eben die andere Seite mit den Verletzungen."