Ex-Barca-Sportdirektor Ariedo Braida: "Würde nicht ausschließen, dass Messi geht"

Zuletzt war über die Zukunft von Leo Messi spekuliert worden. Ex-Barca-Funktionär Braida kann sich einen Barca-Abschied durchaus vorstellen.

Ariedo Braida, ehemaliger Sportdirektor des und der , hat durchblicken lassen, dass er einen Abschied von Lionel Messi aus Barcelona grundsätzlich für möglich hält.

"Ich persönlich denke nicht, dass Messi Barca verlassen wird," sagte der 73-Jährige in der Radiosendung Anch’Io Sport, schränkte jedoch ein: "Trotzdem würde ich natürlich nicht ausschließen, dass er eines Tages geht."

Messi und Ronaldo im gleichen Team? Braida: "Kein Problem"

Laut Braida hätten sowohl die englischen als auch die italienischen Top-Klubs grundsätzlich gute Aussichten darauf, den Argentinier zu verpflichten. "Wer könnte ihn kaufen? Mit Sicherheit die englischen Teams, aber auch in wären einige Mannschaften dazu in der Lage. Wo ich ihn sehen würde? Bei Milan", so Braida.

Mehr Teams

Selbst eine Partnerschaft des 32-Jährigen mit Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo könne sich Braida gut vorstellen: "Sie hätten kein Problem, im selben Team zu spielen, denn sie sind beide einfach großartige Spieler."

Zuletzt war Messi - unter anderem aufgrund einer Auseinandersetzung mit Sportdirektor Eric Abidal - mit einem Abschied aus Barcelona in Verbindung gebracht worden. Sein aktueller Vertrag bei den Blaugrana läuft 2021 aus.