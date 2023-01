"Du bist respektlos": Sergio Agüero attackiert Zlatan Ibrahimovic nach Kritik an Argentiniens Spielern

Zlatan Ibrahimovic kritisierte das Benehmen der Albiceleste in Katar. Kun Agüero lässt das nicht auf sich sitzen.

WAS IST PASSIERT? Sergio Agüero hat auf die Kritik von Zlatan Ibrahimovic am Verhalten einiger argentinischer Spieler bei der Weltmeisterschaft in Katar reagiert. Der ehemalige Albiceleste-Stürmer attackierte den Angreifer der AC Milan dabei scharf.

WAS WURDE GESAGT? Auf seinem Twitch-Kanal sagte Agüero in Richtung Ibra: "Wir sollten nicht vergessen, dass Du Dich auch schlecht benommen hast. Ich erinnere mich an ein Spiel (mit City) gegen United. Ich saß auf der Bank und habe gesehen, wie Du provoziert und angestachelt hast. Bevor Du über Argentinien sprichst, solltest Du Dich um Dein Land kümmern. Um Deine Spieler, die sich nicht einmal für die letzten Weltmeisterschaften qualifiziert haben."

Weiter führte er aus: "Ich weiß noch, wie Du Dich in einem Spiel zwischen City und United mit (Nicolas) Otamendi angelegt hast. Du hast Dich auch mit Pep Guardiola gestritten. Ich schätze, darum wollte er Dich auch in Barcelona verkaufen. Du bist respektlos gegenüber meinen Mannschaftskameraden. " Ibrahimovic habe gegen ihn "geschossen", klagte Agüero, "und jetzt schieße ich gegen Dich".

WAS IST DER HINTERGRUND? Ibrahimovic hatte zuvor erklärt, er sorge sich nicht um Frankreich-Star Kylian Mbappe, weil dieser trotz vier Toren (reguläre Spielzeit plus Elfmeterschießen, d. Red.) das WM-Finale verloren habe: "Ich sorge mich eher um die argentinischen Spieler, denn sie werden nichts mehr gewinnen. Lionel Messi hat alles gewonnen, an ihn wird man sich erinnern. Aber die anderen haben sich schlecht benommen, sie sollten wir nicht respektieren."

Dabei ging es unter anderem um das provokante Verhalten mehrerer argentinischer Spieler nach dem gewonnenen WM-Halbfinale gegen die Niederlande und die Sticheleien von Torhüter Emiliano Martinez rund um den Triumph im Endspiel gegen Frankreich. Ibras Fazit: "Für mich ist das ein Zeichen, dass sie einmal einen Titel holen und dann nichts mehr gewinnen. Denn auf diese Weise gewinnt man nicht."

