Argentinien: Warum spielt Lionel Messi nicht gegen Deutschland?

Die argentinische Nationalmannschaft trifft auf Deutschland. Doch warum spielt Lionel Messi nicht für Argentinien? Wir liefern Euch die Antwort.

Die Länderspiele stehen auf dem Programm. Deutschland trifft im Dortmunder Signal-Iduna-Park auf Argentinien - ein Freundschaftsspiel. Anstoß ist am Mittwochabend um 20.45 Uhr.

Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Lionel Messi und Co. - Schaut man sich den Kader der argentinischen Nationalmannschaft an, fallen sofort einige Namen von Top-Spielern ins Auge. Doch einer von ihnen darf gegen nicht spielen. Der Superstar des FC Barcelona, Lionel Messi, fehlt im Länderspiel gegen die deutsche Nationalelf.

Wir gehen der Sache auf den Grund. Goal liefert Euch in diesem Artikel alles Wissenswerte zum Fehlen von Lionel Messi: Warum darf er gegen Deutschland nicht spielen? Ihr erfahrt es in den nächsten Zeilen.

Warum spielt Lionel Messi nicht gegen Deutschland?

Lionel Messi darf gegen Deutschland nicht für spielen. Doch warum? Der Superstar des fehlt der argentinischen Nationalmannschaft aufgrund einer Sperre. Wer sich also auf das Duell der deutschen Mannschaft mit Weltfußballer Lionel Messi gefreut hat, den müssen wir leider enttäuschen.

Der Kapitän der Argentinier wurde vom südamerikanischen Fußball-Verband Conmebol zu einer Sperre von drei Monaten verurteilt. Zudem verhängte der Verband gegen Messi eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 US-Dollar (rund 45.000 Euro).

Was war passiert? Lionel Messi und die argentinische Nationalelf verloren bei der Copa America in diesem Sommer das Halbfinale gegen . Messi schimpfte danach lautstark und in aller Deutlichkeit über die Leistung der Schiedsrichter. "Die Korruption und die Schiedsrichter haben es nicht zugelassen, dass wir bei der Show mitmachen. Die Copa ist ein abgekartetes Spiel für Brasilien."

Der 32-Jährige war nicht mehr zu beruhigen. "Wir sollten nicht Teil dieser Korruption sein. Wir sollten das nicht noch unterstützen, all diese Respektlosigkeiten gegenüber uns. Sie haben uns schon das Finale weggenommen", hatte er damals geschimpft. Und weil er nicht "Teil dieser Korruption" sein wollte, verweigerte er gar die Entgegennahme der Bronzemedaille, nachdem Argentinien das Spiel um Platz drei gegen Chile mit 2:1 für sich entschied.

Aufgrund der Sperre verpasst er nun das Länderspiel gegen Deutschland. Einen Begnadigungsantrag des argentinischen Verbandes AFA lehnte die Organisation Conmebol ab.

Außer Lionel Messi: Muss Argentinien gegen Deutschland noch auf andere Spieler verzichten?

Die argentinische Nationalmannschaft befindet sich nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 im Umbruch. Der große Glanz der Albiceleste scheint verloren gegangen - nicht nur, weil Lionel Messi im Spiel gegen Deutschland nicht auflaufen darf.

Neu-Trainer Lionel Scaloni, der das Amt des Chefcoachs nach dem Ausscheiden bei der WM übernahm, treibt einen gewaltigen Umbruch voran: Aus der argentinischen Startelf vom WM-Finale 2014 gegen die Deutschen ist für die Partie in Dortmund lediglich Marcos Rojo von Manchester United übrig geblieben.

Trotz des Fehlens von Messi verzichtet der argentinische Nationalcoach weiter auf Routiniers wie Sergio Agüero und Angel di Maria. Stattdessen heißt seine Offensivhoffnung gegen Deutschland Lautaro Martinez. Der Angreifer von Inter Mailand glänzte zuletzt mit starken Leistungen in der Serie A und der Champions League.

Argentinien: Lionel Messi im Steckbrief

NAME Lionel Messi ALTER 32 NATIONALITÄT Argentinien GEBURTSDATUM / -ORT 24.06.1987 in Rosario, Argentinien POSITION Rechtsaußen RÜCKENNUMMER 10 LÄNDERSPIELE / TORE 135 Spiele / 68 Tore

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien heute live? Die Länderspiel-Übertragung im Überblick