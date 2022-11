Argentinien vs. Saudi-Arabien live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt das Spiel?

Argentinien bekommt es bei der WM mit Saudi-Arabien zu tun. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am Dienstagvormittag (22. November 2022) trifft die argentinische Nationalmannschaft mit Kapitän Lionel Messi auf Saudi-Arabien. Das WM-Spiel wird um 11 Uhr (deutsche Zeit) im Lusail-Iconic-Stadion in Lusail angepfiffen.

Letztmals trafen die beiden Teams vor zehn Jahren aufeinander, damals gab es nur ein mageres 0:0. Argentinien will bei diesem Duell sicherlich drei Punkte einfahren, bei Saudi-Arabien handelt es sich um das, auf dem Papier, schwächste Team der Gruppe C. Außerdem trifft die Mannschaft von Lionel Scaloni in den nächsten Tagen noch auf Mexiko und Polen.

Die wichtigsten Infos, die Ihr benötigt, um das Spiel im TV und LIVE-STREAM verfolgen zu können, gibt es hier bei GOAL.

Argentinien vs. Saudi-Arabien: Die Partie im Überblick

Begegnung Argentinien vs. Saudi-Arabien Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 22. November - 11 Uhr Spielort Lusail-Iconic-Stadion (Lusail)

Argentinien vs. Saudi-Arabien live im TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel?

Grundsätzlich wird die WM wie gewohnt im Free-TV übertragen. Die Spiele werden dabei zwischen der ARD und dem ZDF aufgeteilt. Allerdings gibt es jetzt noch eine Besonderheit. Insgesamt werden bei der WM 64 Partien gespielt. Davon werden im Free-TV allerdings nur 48 zu sehen sein.

Die übrigen 16 Begegnungen seht Ihr nur beim Pay-TV-Sender Magenta TV. Dieser hat als einziger Anbieter alle WM-Spiele im Angebot. Bei dem Spiel Argentinien vs. Saudi-Arabien handelt es sich jetzt tatsächlich um eines dieser gerade genannten 16 Spiele.

Das bedeutet, wenn Ihr Messi und Co. beim ersten WM-Spiel live sehen wollt, dann müsst Ihr auf Magenta TV zurückgreifen, eine Free-TV-Übertragung des Spiels gibt es leider nicht.

Ihr müsst außerdem ein kostenpflichtiges Abo bei Magenta TV abschließen, um Zugriff auf die WM-Inhalte zu bekommen. Dabei stehen Euch unterschiedliche Abo-Optionen offen. Die WM könnt Ihr schon für zehn Euro pro Monat sehen. Mehr Infos zum Nachlesen haben wir hier für Euch.

Falls Ihr Euch übrigens für ein Abonnement bei Magenta TV entscheidet, dann erwarten Euch dort unter anderem Johannes B. Kerner, Michael Ballack und Wolff-Christoph Fuss.

Argentinien vs. Saudi-Arabien live im LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die Partie?

Alle, die über keinen regulären TV-Anschluss mehr verfügen und jetzt befürchten, dass sie das Spiel nicht live verfolgen können, können wir beruhigen. Magenta TV bietet Euch ebenfalls einen LIVE-STREAM zum Spiel an.

Ihr könnt Euch ganz einfach mit euren Magenta-TV-Zugangsdaten auf der Website anmelden und von dort aus dann den LIVE-STREAM sehen. Allerdings braucht Ihr dafür ein Gerät mit Internetanschluss und natürlich ein kostenpflichtiges Abo. Ohne das könnt Ihr weder die TV-Übertragung noch den STREAM bei Magenta TV sehen.

Den Link zur Anmeldung bei Magenta TV haben wir noch einmal hier für Euch.

Argentinien vs. Saudi-Arabien: Der LIVE-TICKER von GOAL

GOAL wird Euch zu jedem der 64 WM-Spiele einen LIVE-TICKER präsentieren. Dort werdet Ihr dann nahezu in Echtzeit informiert, wenn bei der Partie etwas passiert. Wer also nicht live mitfiebern kann, aber trotzdem nichts verpassen will, der sollte auf folgenden Link klicken.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Argentinien vs. Saudi-Arabien

Argentinien vs. Saudi-Arabien: Die Übertragung des Duells auf einen Blick

Pay-TV Magenta TV Free-TV - LIVE-STREAM Magenta TV LIVE-TICKER GOAL

Argentinien vs. Saudi-Arabien: Die Aufstellungen der Teams

Wenn Ihr die Aufstellungen der Teams sehen wollt, dann seid Ihr noch etwas zu früh dran. Diese werden immer eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht, dann könnt Ihr sie hier direkt nachlesen.