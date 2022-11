Argentinien vs. Mexiko im TV und LIVE-STREAM: Die WM heute live sehen

Argentinien bekommt es bei der WM mit Mexiko zu tun. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagabend (26. November 2022) trifft Argentinien in der Gruppe C der WM 2022 auf Mexiko. Anstoß im Lusail-Iconic-Stadion in Lusail ist um 20 Uhr (deutsche Zeit).

Beide Mannschaften standen sich schon dreimal bei einer WM gegenüber. 2010 besiegte Argentinien Mexiko mit 3:1, die Tore erzielten dabei noch Carlos Tevez und Gonzalo Higuain. Eine Runde später musste aber auch Argentinien damals nach der 0:4-Niederlage gegen Deutschland die Koffer packen. Die Mexikaner haben bereits bei der letzten WM 2018 gezeigt, was sie können. Dort besiegte man Deutschland mit 1:0 in der Gruppenphase. Wir können uns also auf alle Fälle auf ein spannendes Spiel freuen.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung von Argentinien vs. Mexiko.

Argentinien vs. Mexiko: Die WM-Partie auf einen Blick

Begegnung Argentinien vs. Mexiko Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 26. November - 20 Uhr (deutsche Zeit) Spielort Lusail-Iconic-Stadion (Lusail)

Argentinien vs. Mexiko im TV: Wo läuft das Spiel?

Wer Lionel Messi und sein Team heute im TV sehen möchte, der kann sich zwischen zwei Angeboten entscheiden. Sowohl die ARD überträgt das Spiel, als auch der Pay-TV-Sender MagentaTV.

Argentinien vs. Mexiko im TV: Die Free-TV-Übertragung bei der ARD

Auch das letzte Spiel des heutigen WM-Spieltages könnt Ihr bei der ARD sehen. Als Experte ist dieses Mal der Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger dabei. Dieser war schon 2006 mit von der Partie, als Deutschland im Viertelfinale Argentinien im Elfmeterschießen besiegte.

Als Moderatorin geht Esther Sedlaczek an den Start. Am Mikrofon könnt Ihr Gerd Gottlob hören.

Argentinien vs. Mexiko im TV: Mit MagentaTV das Spiel sehen

Die angesprochene zweite Möglichkeit, wie Ihr die Begegnung sehen könnt, stellt der Pay-TV-Sender MagentaTV dar. Nur dort könnt Ihr übrigens alle Spiele der diesjährigen Weltmeisterschaft sehen.

ARD und ZDF haben sich nur die Übertragungsrechte von 48 Spielen gesichert. Insgesamt werden bei der WM aber 64 Partien gespielt. Die restlichen 16 Spiele sind nur bei MagentaTV zu sehen. Das ist dann aber nicht umsonst möglich.

Wie bei jedem Bezahlsender, müsst Ihr auch bei MagentaTV ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um Zugriff auf die WM-Inhalte zu bekommen. Welche Abo-Modelle es gibt und was diese kosten, könnt Ihr hier noch genauer nachlesen.

Argentinien vs. Mexiko im LIVE-STREAM sehen: Wo kann man das Spiel per STREAM sehen?

Genau wie bei der TV-Übertragung habt Ihr, wenn es um den LIVE-STREAM zum Spiel geht, wieder zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

Argentinien vs. Mexiko im LIVE-STREAM sehen: Der STREAM der ARD

Der LIVE-STREAM der ARD ist ebenso wie die Übertragung im Free-TV natürlich völlig kostenlos. Alles, was Ihr braucht, ist ein Gerät mit Internetzugang, also beispielsweise ein Tablet oder einen Smart-TV.

Den direkten Link zum LIVE-STREAM haben wir auch hier schon für Euch herausgesucht. Also einfach draufklicken und ab 20 Uhr heute live dabei sein.

Argentinien vs. Mexiko im LIVE-STREAM sehen: Der LIVE-STREAM von MagentaTV

Den LIVE-STREAM von MagentaTV findet Ihr auf der Website des Anbieters. Dafür müsst Ihr Euch dann dort noch mit euren Daten einloggen. Allerdings geht das natürlich nur, wenn Ihr auch über ein gültiges Abo verfügt.

Ohne Abo erhaltet Ihr keinen Zugriff auf den LIVE-STREAM zum Spiel Argentinien vs. Mexiko.

Argentinien vs. Mexiko: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Der LIVE-TICKER von GOAL ist die ideale Möglichkeit, um nichts zu verpassen, ohne dass Ihr immer vor dem Bildschirm sitzen müsst. Hier werdet Ihr ständig über alle Vorkommnisse des Spiels informiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER der Partie Argentinien vs. Mexiko

Argentinien vs. Mexiko: Die Startformationen

Wenn Ihr wissen wollt, mit welchen Aufstellungen die Teams beginnen, dann schaut hier noch einmal eine Stunde vor Spielbeginn vorbei. Dann werden diese bekanntgegeben.