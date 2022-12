Argentinien vs. Kroatien heute live: Das WM Halbfinale in TV, LIVE STREAM und TICKER verfolgen

Lionel Messi will ins WM-Finale einziehen. Die Infos zur Übertragung von Argentinien vs. Kroatien im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Am heutigen Dienstagabend (13. Dezember 2022) treten Argentinien und Kroatien im Halbfinale der WM gegeneinander an. Anpfiff für die Partie im Lusail-Iconic-Stadion in Lusail ist um 20:00 Uhr (deutsche Zeit).

Die Kroaten konnten bereits bei der letzten WM bis ins Endspiel vorstoßen. Dort waren die Franzosen dann allerdings zu stark und man musste sich mit 2:4 geschlagen geben. Auf dem Weg dahin konnte man allerdings Argentinien schon in der Gruppenphase mit 3:0 besiegen. Viele aus der Mannschaft werden sich also noch erinnern, dass die Südamerikaner zu schlagen sind. Auch Lionel Messi weiß, wie sich ein WM-Finale anfühlt, er war 2014 bereits dabei. Damals unterlag man mit 0:1 gegen Deutschland. Dieses Jahr soll der Traum des WM-Titels endlich wahr werden. Im Endspiel bekommt es der Gewinner der heutigen Partie dann entweder mit den Franzosen oder mit Marokko zu tun.

Alle Infos zur Übertragung von Argentinien vs. Kroatien im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Argentinien vs. Kroatien heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Argentinien vs. Kroatien Wettbewerb WM-Halbfinale Anpfiff 13. Dezember - 20:00 Uhr Spielort Lusail-Iconic-Stadion (Lusail)

Argentinien vs. Kroatien heute live: Das Spiel im TV sehen

Die Halbfinal-Begegnung zwischen Argentinien und Kroatien könnt Ihr heute selbstverständlich im TV verfolgen. Welche Optionen Ihr bei der Übertragung habt, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

(C)Getty Images

Argentinien vs. Kroatien heute live: Die Übertragung im Free-TV

Für die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist die ARD verantwortlich. Dort könnt Ihr dann die komplette Partie kostenlos im Free-TV sehen.

Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Jessy Wellmer beginnt um 18:50 Uhr. Unterstützung bekommt sie dabei von Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira. Kommentator der Partie ist Gerd Gottlob.

Argentinien vs. Kroatien heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

Der Bezahlsender MagentaTV zeigt als einziger Sender alle Spiele der WM. Allerdings könnt Ihr dort nicht einfach so einschalten. Der Pay-TV-Sender der Telekom ist nämlich kostenpflichtig. Wenn Ihr dort jetzt zusehen wollt, dann braucht Ihr erst einmal ein Abo.

Was das genau kostet und was Ihr neben der WM damit noch sehen könnt, das könnt Ihr hier nachlesen. Erst wenn Ihr ein Abonnement abgeschlossen habt, bekommt Ihr Zugriff auf die TV-Übertragung bei MagentaTV.

Als Kommentatoren könnt Ihr dort übrigens u.a. Jan Platte, Marco Hagemann oder Wolff-Christoph Fuss hören.

Argentinien vs. Kroatien heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Eine Übertragung von Argentinien vs. Kroatien per LIVE-STREAM gibt es natürlich auch. Dabei könnt Ihr ebenfalls wieder zwischen der ARD und MagentaTV auswählen.

Getty Images

Argentinien vs. Kroatien heute live: Den LIVE-STREAM bei der ARD sehen

Der LIVE-STREAM der ARD hat den Vorteil, dass er wie die Übertragung im Free-TV völlig kostenlos ist. Ihr braucht nur auf die ARD-Website zu klicken und seht dort dann direkt den STREAM zum Spiel.

Alles, was Ihr jetzt noch benötigt, ist ein Gerät mit Internetzugang, also z.B. euer Smartphone, ein Notebook oder ein Tablet. Habt Ihr das zur Hand, könnt Ihr ganz bequem das Halbfinale per LIVE-STREAM sehen.

Argentinien vs. Kroatien heute live: Mit MagentaTV den LIVE-STREAM sehen

Wie oben schon erwähnt, hat auch MagentaTV einen LIVE-STREAM im Angebot. Dieser ist allerdings nicht kostenlos. Egal ob TV-Übertragung oder LIVE-STREAM, bei MagentaTV braucht Ihr immer ein kostenpflichtiges Abo.

Wenn Ihr also dort per LIVE-STREAM zusehen wollt, dann könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen, was ein Abonnement kostet. Den STREAM findet Ihr dann übrigens einfach auf der Website von MagentaTV.

Argentinien vs. Kroatien heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Ihr könnt das Halbfinale nicht live sehen, wollt von unterwegs aus aber trotzdem nichts verpassen? Dann ist der LIVE-TICKER von GOAL genau das Richtige für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald ein Tor fällt, eine Auswechslung stattfindet oder der Schiedsrichter die gelbe Karte zückt.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Argentinien vs. Kroatien

Getty Images

Argentinien vs. Kroatien heute live: Die Startformationen

Wie immer veröffentlichen wir hier die Aufstellungen der Teams, sobald sie bekannt gegeben werden.