Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Das Halbfinale der WM 2022 live im TV und STREAM

Argentinien und Kroatien kämpfen um den Einzug ins WM-Finale. Die Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am 13. Dezember 2022 um 20 Uhr (deutsche Zeit) beginnt das Halbfinale der WM 2022 zwischen Argentinien und Kroatien. Gespielt wird im Lusail-Iconic-Stadion in Lusail.

Die beiden Teams trafen schon bei der letzten WM aufeinander. Dabei gelang den Kroaten in der Gruppenphase ein überzeugender 3:0-Sieg. Dieses Mal können wir aber mit mehr Gegenwehr vonseiten der Argentinier rechnen. Für Lionel Messi ist es wahrscheinlich die letzte Chance auf einen WM-Sieg. Der Mann, der mittlerweile für PSG spielt, hat mit Barcelona und Paris auf Vereinsebene alles gewonnen, was man gewinnen kann. Mit Argentinien konnte er 2021 sogar endlich den Sieg bei der Copa América feiern. Nur der WM-Titel fehlt noch in seiner Sammlung. In einem möglichen Finale warten dann entweder Frankreich oder Marokko.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Die Partie im Überblick

Begegnung Argentinien vs. Kroatien Wettbewerb WM-Halbfinale Anpfiff 13. Dezember - 20 Uhr Spielort Lusail-Iconic-Stadion (Lusail)

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Die Übertragung im TV

Das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien könnt Ihr natürlich im TV verfolgen. Dabei könnt Ihr sogar zwischen der Übertragung bei der ARD und der bei MagentaTV auswählen.

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Die Free-TV-Übertragung bei der ARD

Verantwortlich für die WM-Übertragung im Free-TV sind die ARD und das ZDF. Das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien könnt Ihr bei der ARD sehen.

Um 18.50 Uhr empfängt Euch dabei Moderatorin Jessy Wellmer zur Vorberichterstattung. Als Experten sind Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger mit dabei. Kommentiert wird das Spiel ab 20 Uhr schließlich von Gerd Gottlob.

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Mit MagentaTV zusehen

Der Pay-TV-Sender MagentaTV zeigt ausnahmslos alle Spiele dieser WM live, also könnt Ihr auch Argentinien vs. Kroatien dort sehen. Im Gegensatz zur Übertragung bei der ARD müsst Ihr für MagentaTV allerdings bezahlen.

Aktuell bietet Euch der Bezahlsender der Telekom das erste halbe Jahr umsonst an. Danach müsst Ihr zehn Euro pro Monat bezahlen und seid insgesamt zwei Jahre an dieses Abonnement gebunden.

Dafür erhaltet Ihr dann aber auch Zugriff auf sämtliche Inhalte bei MagentaTV. Was es dort außer der WM noch zu sehen gibt, das könnt Ihr hier genauer nachlesen. Wer bereits ein Abo bei MagentaTV hat, der kann natürlich einfach um 20 Uhr dort einschalten und das Spiel dann live in voller Länge sehen.

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Die Übertragung per LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung bieten sowohl die ARD als auch MagentaTV einen LIVE-STREAM zum Spiel an.

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Der LIVE-STREAM der ARD

Den LIVE-STREAM der ARD könnt Ihr ganz einfach auf der Website des Free-TV-Senders finden. Den Link dazu haben wir hier für Euch.

Der STREAM ist natürlich genauso kostenlos wie die TV-Übertragung, Ihr braucht nur ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM dann verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Der LIVE-STREAM bei MagentaTV

Für den LIVE-STREAM von MagentaTV braucht Ihr ebenfalls ein Gerät mit Internetzugang, zusätzlich allerdings auch noch ein gültiges Abo beim Bezahlsender.

Zugang zum LIVE-STREAM bekommt Ihr nämlich nur, wenn Ihr Euch mit euren Zugangsdaten auf der MagentaTV-Website anmeldet. Das geht aber wiederum nur, wenn Ihr vorher ein Abo abgeschlossen habt. Mehr Infos zu MagentaTV gibt es noch einmal hier.

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Der LIVE-TICKER von GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr das ganze Spiel über up-to-date, was Tore und alles andere Wichtige angeht, das im Stadion passiert. So verpasst Ihr also nichts, selbst wenn Ihr gerade nicht vor dem Fernseher zusehen könnt.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien? Die Aufstellungen der Teams

60 Minuten vor Anpfiff werden die Startformationen der Mannschaften bekanntgegeben und dann könnt Ihr sie hier auch direkt nachlesen.