Portugal trifft heute im Finale der Nations League auf Spanien. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 8. Juni, steigt das Finale der Nations League 2025. Das Duell zwischen Portugal und Spanien startet um 21 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Beide Mannschaften haben am heutigen Abend die Chance ihren zweiten Titelgewinn in der Nations League zu feiern.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

ARD, ZDF oder RTL? Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Spanien (Nations League Finale) heute im Live Stream und live im Free TV?

Gleich zwei TV-Sender zeigen heute das Spiel zwischen Portugal und Spanien live. Im Free-TV startet RTL mit seiner Übertragung des Nations-League-Endspiels um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Sendung am Abend von Laura Papendick. Als Kommentator ist Robert Hunke im Einsatz, Felix Kroos dient als Experte. Auf RTL+ könnt Ihr alternativ die Übertragung des Privatsenders kostenpflichtig im Livestream sehen.

Darüber hinaus überträgt DAZN das Nations-League-Finale zwischen Portugal und Spanien live und in voller im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr die Vorberichte zu der Partie ab 20.15 Uhr. Christina Rann moderiert das Ganze heute für den Pay-TV-Sender. Kommentiert wird das Spiel von Tom Kirsten, während Tobias Schweinsteiger als Experte im Einsatz ist.

Portugal vs. Spanien: Aufstellungen

News über Portugal

Zum zweiten Mal steht Portugal heute im Endspiel der Nations League. In der Saison 2018/19 sicherten sie sich in der Debütsaison des Turniers nach einem knappen Sieg über die Niederlande den Titel.

Das Team um Cristiano Ronaldo kämpft heute nach einem knappen Erfolg über Deutschland im Halbfinale um den Nations-League-Titel. Portugal drehte in der 2. Halbzeit einen 0:1-Rückstand gegen das DFB-Team und gewann das Halbfinale letztendlich knapp mit 2:1 dank der Treffer von Francisco Conceicao und Cristiano Ronaldo.

News über Spanien

Titelverteidiger Spanien erlebte im Halbfinalspiel der Nations League gegen den Frankreich einen furiosen Abend. Das Team von Luis de la Fuenta führte nach rund 70 Minuten bereits mit 5:1 gegen die Franzosen. Kurz vor dem Ende der Partie drehte Frankreich dann noch einmal auf - am Ende sorgte die französische Aufholjagd für ein 5:4.

Mit einem Sieg am heutigen Abend gegen Portugal können sich die Spanier zum zweiten Mal in Folge den Titel in der Nations League sichern.

