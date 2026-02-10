Am heutigen Dienstag, den 10. Februar, treffen im DFB-Pokal-Viertelfinale Hertha BSC Berlin und der SC Freiburg aufeinander. Das Pokalduell beginnt um 20.45 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

ARD, ZDF oder nur Sky: Wird Hertha BSC vs. SC Freiburg (DFB Pokal) heute nicht live im Free TV gezeigt / übertragen?

Im TV zeigt am Abend Sky das Pokalspiel zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg exklusiv im TV. Der Pay-TV-Sender beginnt auf Sky Sport Top Event und auf Sky Sport Mix um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zu der Partie. Kommentiert wird das Spiel heute von Kai Dittmann.

Im Livestream seht Ihr als Sky-Kunden die Begegnung zudem live und in voller Länge auf WOW oder in der SkyGo-App. Darüber hinaus könnt Ihr auf OneFootball die Übertragung des Pay-TV-Senders im kostenpflichtigen Einzelstream verfolgen.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen SC Freiburg

Hertha BSC vs. SC Freiburg: Aufstellungen

News über Hertha BSC

Hertha BSC Berlin ist die Generalprobe vor dem heutigen Pokalspiel gegen den SC Freiburg geglückt. Der Zweitligist gewann am vergangenen Wochenende in der Liga gegen den SV Elversberg klar mit 3:0. Vor heimischem Publikum dürfte das Team von Stefan Leitl am Abend gewillt sein den Gegner aus dem Oberhaus Paroli zu bieten.

News über SC Freiburg

Auch der SC Freiburg konnte am letzten Ligaspieltag einen Sieg einfahren. Gegen die kriselnden Bremer gewannen die Freiburger trotzt langer Unterzahl mit 1:0.

Für den Rückhalt im Freiburger Tor soll am Abend erneut Ersatzkeeper Florian Müller sorgen. Gäste-Coach Julian Schuster vertraute schon in den vergangenen beiden Pokalrunden auf den Torhüter.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hertha BSC vs. SC Freiburg: Die Tabellen

