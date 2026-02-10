Goal.com
Deutschland DFB-Pokal
team-logoHertha Berlin
Olympiastadion
team-logoSC Freiburg
ARD, ZDF oder nur Sky: Wird Hertha BSC vs. SC Freiburg (DFB Pokal) heute nicht live im Free TV gezeigt / übertragen?

Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zum Duell zwischen Hertha BSC Berlin und dem SC Freiburg. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, den 10. Februar, treffen im DFB-Pokal-Viertelfinale Hertha BSC Berlin und der SC Freiburg aufeinander. Das Pokalduell beginnt um 20.45 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky, WOWHier ansehen

Im TV zeigt am Abend Sky das Pokalspiel zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg exklusiv im TV. Der Pay-TV-Sender beginnt auf Sky Sport Top Event und auf Sky Sport Mix um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zu der Partie. Kommentiert wird das Spiel heute von Kai Dittmann.

Im Livestream seht Ihr als Sky-Kunden die Begegnung zudem live und in voller Länge auf WOW oder in der SkyGo-App. Darüber hinaus könnt Ihr auf OneFootball die Übertragung des Pay-TV-Senders im kostenpflichtigen Einzelstream verfolgen.

Deutschland DFB-Pokal
Hertha Berlin crest
Hertha Berlin
BSC
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF

Anstoßzeit Hertha BSC gegen SC Freiburg

crest
Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal
Olympiastadion

Hertha BSC vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Hertha Berlin vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BerlinHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSCF
1
T. Ernst
37
T. Leistner
2
J. Eitschberger
33
M. Karbownik
44
L. Gechter
11
F. Reese
30
P. Seguin
10
Michaël Cuisance
41
P. Klemens
22
M. Winkler
18
L. Schuler
1
N. Atubolu
33
J. Makengo
28
M. Ginter
37
M. Rosenfelder
43
B. Ogbus
14
Y. Suzuki
8
M. Eggestein
19
J. Beste
7
D. Scherhant
44
J. Manzambi
9
Lucas Höler

4-2-3-1

SCFAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Leitl

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Hertha BSC

Hertha BSC Berlin ist die Generalprobe vor dem heutigen Pokalspiel gegen den SC Freiburg geglückt. Der Zweitligist gewann am vergangenen Wochenende in der Liga gegen den SV Elversberg klar mit 3:0. Vor heimischem Publikum dürfte das Team von Stefan Leitl am Abend gewillt sein den Gegner aus dem Oberhaus Paroli zu bieten.

hertha-bsc-reese-1200Getty Images

News über SC Freiburg

Auch der SC Freiburg konnte am letzten Ligaspieltag einen Sieg einfahren. Gegen die kriselnden Bremer gewannen die Freiburger trotzt langer Unterzahl mit 1:0. 

Für den Rückhalt im Freiburger Tor soll am Abend erneut Ersatzkeeper Florian Müller sorgen. Gäste-Coach Julian Schuster vertraute schon in den vergangenen beiden Pokalrunden auf den Torhüter. 

Form

BSC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

BSC

Letzte 5 Spiele

SCF

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Hertha BSC vs. SC Freiburg: Die Tabellen

0