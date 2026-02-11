Am heutigen Mittwoch, den 11. Februar, kommt es im DFB-Pokal zum Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Das Duell beginnt um 20.45 Uhr in der Allianz Arena in München.

Nur wenige Tage vor dem heutigen Duell stand das Spiel noch auf der Kippe. Aufgrund eines Streiks im öffentlichen stand eine Spielabsage im Raum. Dank Sonderfahrten zur An- und Abreise kann die Pokalbegegnung planmäßig stattfinden.

ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig (DFB Pokal) heute live im Free TV und Live Stream?

Gute Nachrichten für alle Fans: Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird heute live im Free-TV gezeigt! Die ARD zeigt die Partie live und in voller Länge ab 20.30 Uhr. So sieht das ARD-Team am Abend aus:

Reporterin: Christina Graf

Christina Graf Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Bastian Schweinsteiger

Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Darüber hinaus zeigt wie gewohnt Sky den DFB-Pokal live im TV und Livestream. Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport News (HD), Sky Sport Mix und auf Sky Sport UHD beginnen die Vorberichte um 20.00 Uhr. Als Kommentator des Spiels fungiert Wolff Fuss. Im Livestream seht Ihr als Sky-Kunden die Partie zudem live und vollumfänglich auf WOW und in der SkyGo-App. Zusätzlich könnt Ihr die Partie im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball verfolgen.

Anstoßzeit FC Bayern München gegen RB Leipzig

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Aufstellungen

News über FC Bayern München

Der FC Bayern München war am vergangenen Wochenende in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim im Einsatz. Das Team von Vincent Kompany löste seine Aufgabe gegen bereits früh geschwächte Hoffenheimer souverän. Die Münchner gewannen das Spiel letztlich mit 5:1.

In den vergangenen Saisons konnte der FC Bayern München mit dem DFB-Pokal keinen Frieden schließen. Zuletzt in der Saison 2019/20 konnte der deutsche Rekordmeister im Pokal die Runde der letzten Vier erreichen. Buchen die Bayern in diesem Jahr wieder das Ticket für das Pokalhalbfinale?

News über RB Leipzig

Auch RB Leipzig konnte am letzten Bundesligaspieltag einen Sieg einfahren. Die Leipziger gewannen gegen den 1. FC Köln mit 2:1 und sind damit seit vier Pflichtspielen ungeschlagen.

Die letzte Niederlage kassierte RB Leipzig im Januar am 18. Bundesligaspieltag. Dort verlor das Team von Ole Werner klar mit 1:5 gegen den FC Bayern München.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Die Tabellen

